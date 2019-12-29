امسك متحرش.. الشرطة السعودية تلقي القبض على شخصين تعمدا مضايقة النساء

دائمًا كل مظاهر البهجة يتبعها أذى، ففي كل مكان تجد من يعكر صفو الغير بأفعال مخالفة وغير مقبولة، بالتحديد ما تواجهه النساء من مضايقات في الأماكن العامة.



فبعد انتشار مقطع فيديو لمتحرشين أثناء الفعاليات الخاصة باحتفالات حائل الترفيهية، ألقت الشرطة السعودية اليوم القبض على اثنين آخرين.



أوقفت الشرطة الجناة بعد ثبوت تورطهم في مضايقات للزائرين وتحرش بالنساء عمدًا خلال فعاليات حائل.



وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق بن نصار النصار، وفقًا لصحيفة المرصد أن الجهات الأمنية أمسكت باثنين من المتحرشين بعد ثبوت أدلة ضدهم.



وتبين أنهم كانوا يتعرضون للزائرات ويرتكبون أفعالًا مخالفة للآداب العامة كالتحرش والمضايقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

