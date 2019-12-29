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صرف معاشات يناير الأربعاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. يتصدر نشرة صباح البلد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:13 ص
نشرة الأخبار
نشرة الأخبار
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ريهام فيكتور
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، الأحد.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

صدى البلد :
السيسي يجتمع مع مدبولى و 8 وزراء ورئيسى المخابرات والرقابة الإدارية .. ويبحث الأوضاع فى ليبيا وسد النهضة .. وجهود الدولة للتحول لمركز إقليمي لتجارة البترول والغاز .

اليوم السابع :
التضامن تبدأ صرف معاشات يناير الأربعاء بمناسبة اعياد عيد الميلاد المجيد .
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