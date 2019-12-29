صرف معاشات يناير الأربعاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، الأحد.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
صدى البلد :
السيسي يجتمع مع مدبولى و 8 وزراء ورئيسى المخابرات والرقابة الإدارية .. ويبحث الأوضاع فى ليبيا وسد النهضة .. وجهود الدولة للتحول لمركز إقليمي لتجارة البترول والغاز .
اليوم السابع :
التضامن تبدأ صرف معاشات يناير الأربعاء بمناسبة اعياد عيد الميلاد المجيد .
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
صدى البلد :
السيسي يجتمع مع مدبولى و 8 وزراء ورئيسى المخابرات والرقابة الإدارية .. ويبحث الأوضاع فى ليبيا وسد النهضة .. وجهود الدولة للتحول لمركز إقليمي لتجارة البترول والغاز .
اليوم السابع :
التضامن تبدأ صرف معاشات يناير الأربعاء بمناسبة اعياد عيد الميلاد المجيد .