تدفق سياحي كبير على مطار مرسى علم خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.. صور

شهدت الحركة الجوية لمطار مرسي علم الدولي زيادة كبيرة من دول أوروبا خاصة ألمانيا وإيطاليا وبولندا هذه الأيام بمناسبة أعياد الكريسماس ورأس السنة.



وصرح عماد إمام مدير عام العلاقات العامة بشركة إيماك للمطارات، أن المهندس حسام الخرافى الرئيس التنفيذي، بالاستعداد لهذا الموسم المهم فقد وجه اللواء هاني عقاب رئيس مجلس إدارة شركة ايماك للمطارات بأن يتم إعداد وسائل الاحتفال والزينات منذ هبوط السائح بالمطار وعلي طول الطريق للخروج منه.



وقد قامت إدارة المطار بتزيين صالات السفر والوصول ووضع أشجار عيد الميلاد ونشر الزينات علي طول الطرق للدخول والخروج من المطار، وأثنى الكثير من السائحين علي الاستقبال والاحتفال معهم بالأعياد.



ومن المعروف أن مدينة مرسي علم أهم المناطق السياحية الجاذبة نظرا لوجود أفضل مناطق الغطس بالعالم والجو الدافئ لهذه الفترة من العام أيضا الشواطئ الساحرة والفنادق والقري السياحية المميزة وخصوصا في مدينة بورت غالب.

