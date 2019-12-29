AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تدفق سياحي كبير على مطار مرسى علم خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.. صور

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:09 ص
مطار َمرسى علم
مطار َمرسى علم
Advertisements
نورهان خفاجي
شهدت الحركة الجوية لمطار مرسي علم الدولي زيادة كبيرة من دول أوروبا خاصة ألمانيا وإيطاليا وبولندا هذه الأيام بمناسبة أعياد الكريسماس ورأس السنة.

وصرح عماد إمام مدير عام العلاقات العامة بشركة إيماك للمطارات، أن المهندس حسام الخرافى الرئيس التنفيذي، بالاستعداد لهذا الموسم المهم فقد وجه اللواء هاني عقاب رئيس مجلس إدارة شركة ايماك للمطارات بأن يتم إعداد وسائل الاحتفال والزينات منذ هبوط السائح بالمطار وعلي طول الطريق للخروج منه.

وقد قامت إدارة المطار بتزيين صالات السفر والوصول ووضع أشجار عيد الميلاد ونشر الزينات علي طول الطرق للدخول والخروج من المطار، وأثنى الكثير من السائحين علي الاستقبال والاحتفال معهم بالأعياد.

ومن المعروف أن مدينة مرسي علم أهم المناطق السياحية الجاذبة نظرا لوجود أفضل مناطق الغطس بالعالم والجو الدافئ لهذه الفترة من العام أيضا الشواطئ الساحرة والفنادق والقري السياحية المميزة وخصوصا في مدينة بورت غالب.
تدفق سياحي كبير على مطار مرسى علم خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.. صور
تدفق سياحي كبير على مطار مرسى علم خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.. صور
تدفق سياحي كبير على مطار مرسى علم خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.. صور
تدفق سياحي كبير على مطار مرسى علم خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.. صور
تدفق سياحي كبير على مطار مرسى علم خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.. صور
تدفق سياحي كبير على مطار مرسى علم خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.. صور
تدفق سياحي كبير على مطار مرسى علم خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.. صور
تدفق سياحي كبير على مطار مرسى علم خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.. صور
تدفق سياحي كبير على مطار مرسى علم خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.. صور
تدفق سياحي كبير على مطار مرسى علم خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.. صور
تدفق سياحي كبير على مطار مرسى علم خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.. صور
تدفق سياحي كبير على مطار مرسى علم خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.. صور
تدفق سياحي كبير على مطار مرسى علم خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احتفالات الكريسماس.. مطار مرسى علم يتزين لاستقبال العام الجديد.. شاهد

رغم ارتفاع الأسعار.. عروض "الشوادر" لهدايا الكريسماس.. فرحة الغلابة

أنوار الكريسماس تسطع في شرم الشيخ والزينات تملأ الشوارع ومداخل الفنادق

تعرف على اسعار تذاكر الحفلات فى اعياد الكريسماس بفنادق الغردقة

الكريسماس بشكل مختلف في أسوان.. أجمل مقاصد العالم السياحية جاهزة لاستقبال زائريها.. وتنظيم برامج خاصة للاحتفال بالكريسماس

برامج متنوعة بالفنادق.. أسوان جاهزة لاستقبال احتفالات أعياد الكريسماس

ترشيحاتنا

كل سنة وانتى فى حياتى.. عمر طلعت زكريا يحتفل بعيد زواجه

القبض على 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في طما بسوهاج

وزير دفاع تركيا: لن ننسحب من إدلب

ضارة بالكلى .. احذر تناول القهوة في الشتاء

شرطة نيويورك تكشف تفاصيل مثيرة حول هجوم الطعن الجماعي على اليهود

طعن جماعي في كنيس يهودي بـ نيويورك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضارة بالكلى .. احذر تناول القهوة في الشتاء

أسعار موديلات mg في مصر.. صور

ميتسوبيشي تطرح باجيرو 2020 pajero في مصر.. سعر ومواصفات