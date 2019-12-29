وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يناقشان دعم مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية بالمحافظة

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بوزارة الزراعة بالقاهرة، لاستعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة وإيجاد الحلول المناسبة للمشروعات المتوقفة ومن بينها مزرعة نويبع.



وطلب "فودة" من وزير الزراعة، دعم المحافظة بمشروعات تنموية فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ومنتجات ألبان وإقامة مزارع تنتج كافة الزراعات المطلوبة بالمحافظة وخاصة بمدينة طور سيناء لتكون السلة الغذائية لجميع أهالي المحافظة وكذلك مساعدة المحافظة فى سرعة انهاء اجراءات تقنين الأراضي الزراعية.



وأوضح فودة أن وزير الزراعة وعد خلال الاجتماع بزيارة رؤساء الهيئات المعنية بوزارة الزراعة للمحافظة خلال هذا الأسبوع للتنسيق للأعمال المطلوبة خلال الفترة القادمة.