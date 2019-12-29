AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خطأ فادح من حارس المرمى.. جورجينيو يمنح تشيلسي التعادل أمام أرسنال فى ديربي لندن

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:55 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
سجل فريق تشيلسي هدف التعادل في شباك مضيفه أرسنال، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

هدف التعادل جاء من ركلة حرة غير مباشرة من الجهة اليمنى وصلت إلى جورجينيو الذي وصلت إليه بعد خروج خاطئ من لينو ليسجلها الإيطالي بسهولة في الشباك الخالية.

وكان الهدف الأول جاء لصالح ارسنال بالدقيقة 12 من ركلة ركنية أرسلت داخل منطقة الجزاء ثم مررها اللاعب تشامبرس لمنتصف المنطقة فسددها برأسه أوباميانج على يمين الحارس كيبا.

وبعدها اجري ارسنال التبديل الأول الاضطراري بسبب إصابة تشامبرس ونزول مصطافي .

ويسعى تشيلسي في مباراة اليوم لتخطي الهزيمة الماضية أمام ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، من أجل الحفاظ على مركزه في المربع الذهبي، والمؤهل إلى دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بينما يأتي آرسنال في المركز الـ12 برصيد 24 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشوط الأول.. أرسنال يرفض التأخر أمام ساوثهامبتون عبر أوباميانج

ارسنال يتعادل مع ساوثهامبتون .. وليستر سيتي في وصافة الدوري الإنجليزي

مان سيتي ضد تشيلسي.. دي بروين يرد على كتيبة لامبارد ويتعادل بصاروخية

مانشيستر سيتي ضد تشيلسي.. رياض محرز يسجل هدف ماردونيا في شباك البلوز

مان سيتي ضد تشيلسي.. رياض محرز يهدي التقدم 2-1 لـ السيتيزينز في الشوط الأول

تشيلسي في ضيافة آرسنال بـ ديربي لندن

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الزمالك.. حقيقة رحيل مجدي عبد العاطي عن تدريب أسوان

الامن يلقى القبض على المتهمين بالاعتداء على أتوبيس النادى المصرى بدمياط

التطورات الأخيرة في ليبيا .. بيان عاجل لـ ميركل وبوتين بشأن الأزمة

موجز السوشيال | رسالة من نجم الزمالك لـ سعد سمير | #الجرب_يتفشى_بتركيا يشعل مواقع التواصل

فضيحة للإخوان من السودان .. تسجيل مسرب يكشف كيف خانوا دولهم

يسبب السرطان.. تحرك عاجل من النواب بشأن استخدام الصابون السائل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المشاغبون فى قبضة الأمن بعد تحطيم سيارات نادي المصري | القصة كاملة

بـ تسريحة القطتين.. لقاء الخميسى برفقة زوجة خالد سليم | شاهد

مجهولون يحطمون سيارات نادي المصري قبل مواجهة بيراميدز | صور