خطأ فادح من حارس المرمى.. جورجينيو يمنح تشيلسي التعادل أمام أرسنال فى ديربي لندن

سجل فريق تشيلسي هدف التعادل في شباك مضيفه أرسنال، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



هدف التعادل جاء من ركلة حرة غير مباشرة من الجهة اليمنى وصلت إلى جورجينيو الذي وصلت إليه بعد خروج خاطئ من لينو ليسجلها الإيطالي بسهولة في الشباك الخالية.



وكان الهدف الأول جاء لصالح ارسنال بالدقيقة 12 من ركلة ركنية أرسلت داخل منطقة الجزاء ثم مررها اللاعب تشامبرس لمنتصف المنطقة فسددها برأسه أوباميانج على يمين الحارس كيبا.



وبعدها اجري ارسنال التبديل الأول الاضطراري بسبب إصابة تشامبرس ونزول مصطافي .



ويسعى تشيلسي في مباراة اليوم لتخطي الهزيمة الماضية أمام ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، من أجل الحفاظ على مركزه في المربع الذهبي، والمؤهل إلى دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة.



ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بينما يأتي آرسنال في المركز الـ12 برصيد 24 نقطة.