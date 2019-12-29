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مرأة

ابتعد عنها .. 5 أسباب لسرطان الجيوب الأنفية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:51 م
ابتعد عنها .. 5 اسباب
ابتعد عنها .. 5 اسباب لسرطان الجيوب الأنفية
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اسماء محمد
يعد سرطان الجيوب الأنفية من أخطر أنواع السرطان التى تصيب الإنسان فهي تؤثر على عضو هام فى الجهاز التنفسي مما يعيق عملية وصول الاكسجين بشكل جيد لمختلف اجزاء الجسم مما يجعل الإنسان أقل صحة.

يبدأ سرطان الجيوب الأنفية في خلايا الأغشية أو العظام أو الأعصاب التي تبطن منطقة الأنف ويصعب اكتشافه فى مراحله الأولى مما يخفض فرص نجاح العلاج.

وذكر موقع "hopkinsmedicine" أهم أسباب الإصابة بسرطان الجيوب الأنفية حتى يتجنبها الجميع ، هى:

- التعرض للمواد الكيميائية الصناعية
- الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)
- التعرض للغبار أو الجلد أو الدقيق أو النسيج أو النيكل أو غبار الكروم
- التعرض لأشعة الراديوم
- تدخين السجائر
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