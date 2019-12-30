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عماد أديب: الصدام العسكري اقترب بسبب سياسات أردوغان الحمقاء.. فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:55 ص
عماد أديب
عماد أديب
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عمرو ممدوح
قال الإعلامي عماد أديب، إن احتمالات الصدام العسكري بسبب الوضع في ليبيا أصبحت أكثر اقترابا أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن ذلك بسبب السياسات الحمقاء لرجب طيب أردوغان، رئيس تركيا. 

وأضاف عماد أديب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية «الحدث» أن تحالف أردوغان مع السراج المولي للإخوان، مشيرا إلى أن حكومة السراج ليست حكومة شرعية كما يعتقد البعض.

وأوضح الإعلامي عماد أديب، أن حكومة السراج الليبية لم تنتخب من البرلمان، ولم تقسم اليمين الدستورية، مشيرا إلى أن هذه الحكومة انتهت ولايتها الدستورية وانتهت شرعيتها.

وأكد الإعلامي عماد أديب، أن أردوغان كان المسوق الأول للإخوان لدى إدارة أوباما الرئيس السابق لأمريكا، مشيرا إلى أنه ظل يسوق للإخوان إلا أنه عندما فشلت الجماعة، أبلغت الإدارة الأمريكية أردوغان بأنه تم توريطها في جماعة فاشلة.

وأشار عماد أديب، إلى أن أردوغان يدعم الإخوان في ليبيا من أجل تهديد استقرار مصر، موضحا أن تركيا تستهلك طاقة كبيرة جدا وتستوردها من الخارج، ولا توجد لدى تركيا أي مصادر للغاز، لذلك ذهب إلى ليبيا للتزوير في خريطة الحدود البحرية.
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