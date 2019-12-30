وفاة رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بالسودان

غيب الموت، رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بالسودان، الكاتب والشاعر فضل الله محمد، الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد، في مستشفى في الخرطوم، حيث كان يتلقى العلاج.





وفضل الله محمد، واحد من رموز الصحافة السودانية وروادها، وترأس تحرير عدة صحف، قبل أن يتولى منصب رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، وهو واحد من أبرز شعراء السودان، وألف عددا من روائع الغناء فيه.





ونعى وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، الكاتب الراحل، مشيدا بما قدمه لوطنه وشعبه.



