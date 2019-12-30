AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وفاة رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بالسودان

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:23 ص
وفاة رئيس المجلس
وفاة رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بالسودان
Advertisements
غيب الموت، رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بالسودان، الكاتب والشاعر فضل الله محمد، الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد، في مستشفى في الخرطوم، حيث كان يتلقى العلاج.

وفضل الله محمد، واحد من رموز الصحافة السودانية وروادها، وترأس تحرير عدة صحف، قبل أن يتولى منصب رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، وهو واحد من أبرز شعراء السودان، وألف عددا من روائع الغناء فيه.

ونعى وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، الكاتب الراحل، مشيدا بما قدمه لوطنه وشعبه.

وأكد أن سيرته العطرة ستظل باقية في وجدان الشعب السوداني، معربا عن خالص العزاء لأسرته والصحفيين والشعب السوداني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوطنية للإعلام يصل السودان لحضور اجتماعات اتحاد إذاعات العرب

إعلان نتائج جائزة محجوب صالح للصحافة السودانية

رئيس وزراء السودان يعفي قيادات من الخدمة المدنية

رئيس وزراء السودان يعفي عناصر إخوانية من مناصب رفيعة

حصة الخالدي.. رائدة الهندسة المدنية والعمل التطوعي.. رحيلها يفطر قلوب الإماراتيين

ترشيحاتنا

حكم الشرع في تهنئة المسيحيين بأعيادهم

بعد ادعاءاته الكاذبة.. أحمد موسى: الشعب لقن جمال عيد درسا قاسيا ..فيديو

محمد رمضان يثير الجدل بملابس غريبة.. شاهد

لاعب الزمالك ينتقد البرومو الخاص بقناة النادي.. شاهد

الأوقاف: منع المبتهل محمد على جابين من الابتهال بأي مسجد

يورجن كلوب يحسم قراره بشأن تدريب سان جيرمان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب السرطان.. مجدي نزيه لـ النساء: اغسلن أيديكن 5 مرات بعد الصابون السائل

بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش