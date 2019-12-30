المتر السكني يصل لـ 480 جنيها.. الجيزة تحدد القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بحي جنوب

حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وذلك بنطاق حى جنوب الجيزة وفقًا للأغراض التجارية والإدارية والسكنية وذلك وفقًا لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح .



حيث أصدر محافظ الجيزة قرارًا بالقيم السعرية لــ (5) مناطق بالحى وتشمل المنطقة الأولى نفق الهرم من إلتقائة مع سور السكه الحديد وإمتداد شارع الهرم مرورًا بميدان الجيزة وحتى كوبرى عباس وكورنيش النيل وشارع عبد الهادى صالح وشارع ثروت وسور السكه الحديد حتى إلتقائة بنفق الهرم والمنطقة الثانية سور السكه الحديد بدء من نفق الهرم وحتى سلم محطة مترو أم المصريين وشارع ربيع الجيزى وشارع المحطة وكورنيش النيل حتى كوبرى عباس وإمتداد شارع الهرم حتى نفق الهرم . والمنطقة الثالثة سور السكه الحديد بداية من سلم محطة مترو أم المصريين والطريق الدائرى و كورنيش النيل وشارع المحطة وشارع صلاح سالم (ربيع الجيزى) حتى إلتقائة مع سلم محطة أم المصريين .



والمنطقة الرابعة سور السكه الحديد بداية من الطريق الدائرى ثم مدخل طريق أبو النمرس والسور الفاصل بين محطة مياه أبو النمرس وفيلا علاء دياب وكورنيش النيل والطريق الدائرى وحتى إلتقائة بسور السكه الحديد .



والمنطقة الرابعة(أ) طريق مصر أسيوط الزراعى وسور منتجع دولفين و كورنيش النيل وشارع النيل حتى إلتقائة بطريق مصر أسيوط الزراعى ( منطقة عزبة البكباشى القديمة)



والمنطقة الخامسة(سور السكه الحديد بداية من الطريق الدائرى ومزلقان أبو النمرس وطريق ترعة ترسا وشارع عبد الغنى شكل وشارع الخليفة وترعة والى وشارع داير الناحية الشرقى وشارع جسر الكنيسة(طريق ابو زارع) ترعة الزمر والطريق الدائرى حتى إلتقائة بسور السكه الحديد .



حيث تراوحت قيمه التصالح فى المتر السكنى بتلك المناطق 50 جنيها كحد أدنى و480 جنيها كحد أقصى و50 جنيها للأغراض الإدارية كحد أدنى و 600 جنيه كحد أقصى و 50 جنيها للمتر التجارى كحد أدنى و 1200 جنيه كحد أقصى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر والشوارع الأقل من 20 م وحتى 16 م والشوارع الأقل من 16 م .



كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بتحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تختلف عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وهى شارع النيل من شارع ثروت حتى كوبرى عباس وهى 2000 جنيه للمتر التجارى والادارى و1600 للمتر السكنى إضافة إلى شارع ربيع الجيزى وبلغت 1600 جنيه للمتر التجارى و 400 للمتر الإدارى و 280 للمتر السكنى وشارع المحطة تحدد 1000 جنيه للتصالح فى المتر التجارى و 320 للمتر الإدارى و240 للمتر السكنى.

