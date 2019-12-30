بمشاركة 5025 محلا تجاريا..الغرف التجارية توضح تفاصيل مبادرة إضافة 1250 جنيها لبطاقة التموين

التموين: لم نتلق خطابا رسميا حول إضافة 1250 جنيها للفرد

ولفت إلى أن قيمة المبادرة نحو 80 مليار جنيه سيتم اعتمادها من قبل الرئيس السيسي لتنفيذ تلك المبادرة لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن اتحاد الغرفة التجارية سيتفق مع جميع المصانع على تقديم خصم يصل لـ10% وأن هذا المبلغ سيكون إضافيا للمبلغ الأصلى الخاص بدعم الدولة، ومن هنا سيستفيد صاحب بطاقة التموين بالدعم عدة مرات، سواء من الدعم الذي سيحصل عليه من البطاقة أو المصانع أو اتحاد الغرف التجاريةوكان قد كشف المهندس حاتم عبد الغفار رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ تفاصيل إضافة 1250 جنيها على بطاقات التموين لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد موزعة على 6 أشهر بداية من يناير 2020 حتى يوليو 2020.وأكد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، أن المبادرة ممولة من الغرف التجارية ضمن مبادرة الرئيس لخفض الأسعار "اشتري المصري".وأكد أن أصحاب البطاقات التموينية يمكنهم الشراء من المحال التجارية المشتركة في المبادرة، وهي 4500 فرع للمحال الكبرى، فضلا عن 525 فرعا في قطاع الأعمال العام بإجمالي 5100 محل بكل المحافظات بالإضافة إلى 10000 موزع للشركات، كما سيوفر البنك المركزي الأجهزة الخاصة بكروت التمويل مثل كروت الائتمان.وأوضح أن هناك مبلغا سيتم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي من 70 لـ 80 مليار جنيه موزعة على 6 شهور ضمن المبادرة لتحريك عجلة النمو الاقتصادي وتشجيع المنتج المصري.