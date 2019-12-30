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اقتصاد

بمشاركة 5025 محلا تجاريا..الغرف التجارية توضح تفاصيل مبادرة إضافة 1250 جنيها لبطاقة التموين

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:56 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة اتحاد الغرف التجارية لإضافة 1250 جنيها لكل مواطن على البطاقات التموينية تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن الهدف من المبادرة تحرك السوق من خلال قيام المواطنين بشراء فرق السلع ببطاقات التموين من المحلات التجارية وليس من بقالى التموين فقط.

وأضاف ناصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المبادرة تأتي بمشاركة نحو 4500 محل من المحلات الكبرى بالقطاع الخاص، بجانب 525 من محلات قطاع الأعمال العام، علاوة على نحو 10 آلاف موزع على الشركات.

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ولفت إلى أن قيمة المبادرة نحو 80 مليار جنيه سيتم اعتمادها من قبل الرئيس السيسي لتنفيذ تلك المبادرة لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن اتحاد الغرفة التجارية سيتفق مع جميع المصانع على تقديم خصم يصل لـ10% وأن هذا المبلغ سيكون إضافيا للمبلغ الأصلى الخاص بدعم الدولة، ومن هنا سيستفيد صاحب بطاقة التموين بالدعم عدة مرات، سواء من الدعم الذي سيحصل عليه من البطاقة أو المصانع أو اتحاد الغرف التجارية

وكان قد كشف المهندس حاتم عبد الغفار رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ تفاصيل إضافة 1250 جنيها على بطاقات التموين لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد موزعة على 6 أشهر بداية من يناير 2020 حتى يوليو 2020.

وأكد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، أن المبادرة ممولة من الغرف التجارية ضمن مبادرة الرئيس لخفض الأسعار "اشتري المصري".

وأكد أن أصحاب البطاقات التموينية يمكنهم الشراء من المحال التجارية المشتركة في المبادرة، وهي 4500 فرع للمحال الكبرى، فضلا عن 525 فرعا في قطاع الأعمال العام بإجمالي 5100 محل بكل المحافظات بالإضافة إلى 10000 موزع للشركات، كما سيوفر البنك المركزي الأجهزة الخاصة بكروت التمويل مثل كروت الائتمان.

وأوضح أن هناك مبلغا سيتم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي من 70 لـ 80 مليار جنيه موزعة على 6 شهور ضمن المبادرة لتحريك عجلة النمو الاقتصادي وتشجيع المنتج المصري.
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