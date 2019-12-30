شاهد| حريق هائل بأحد العقارات فى منطقة المساكن بحلوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل أحد العقارات بمنطقة المساكن فى حلوان دون وقوع إصابات.



تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل أحد العقارات بمنطقة المساكن فى حلوان، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء لمكان البلاغ لتتمكن من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية جراء الحريق.

