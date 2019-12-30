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حوادث

شاهد| حريق هائل بأحد العقارات فى منطقة المساكن بحلوان

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:38 م
حريق باحد العقارات
حريق باحد العقارات فى حلوان
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اسلام مقلد
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل أحد العقارات بمنطقة المساكن فى حلوان دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل أحد العقارات بمنطقة المساكن فى حلوان، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء لمكان البلاغ لتتمكن من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية جراء الحريق.
شاهد| حريق هائل بأحد العقارات فى منطقة المساكن بحلوان
شاهد| حريق هائل بأحد العقارات فى منطقة المساكن بحلوان
شاهد| حريق هائل بأحد العقارات فى منطقة المساكن بحلوان
شاهد| حريق هائل بأحد العقارات فى منطقة المساكن بحلوان
شاهد| حريق هائل بأحد العقارات فى منطقة المساكن بحلوان
شاهد| حريق هائل بأحد العقارات فى منطقة المساكن بحلوان
شاهد| حريق هائل بأحد العقارات فى منطقة المساكن بحلوان
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