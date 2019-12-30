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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
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توك شو

صباح البلد ينطلق بأجواء احتفالية.. غدا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:27 م
صباح البلد
صباح البلد
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قسم التوك شو
يبدأ برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة "صدى البلد"غدا الثلاثاء، أجواء الاحتفال باستقبال العام الجديد منذ الصباح.

ويجري الإعلامي محمد جاد لقاء ممتعا مع نخبة من الأصوات الجميلة للفرقة الموسيقية الرائعة voice band.

وبرنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.

كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.
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