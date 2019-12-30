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أخبار العالم

برايان هوك : القوات الأمريكية في العراق تعرضت لـ11 هجوما من إيران

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:36 م
صدى البلد
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حسام رضوان
كشف المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك عن تعرض القوات الأمريكية في العراق إلى 11 هجوما من وكلاء إيران في البلاد.

وبحسب سكاي نيوز، قال هوك إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث من خلال الضربات رسالة مفادها "أننا لا نتسامح مع الاعتداءات التي تطال قواتنا".

وأضاف أن الخطر الإيراني يتضاءل، وأن الإدارة الأمريكية ستواصل تطبيق عقوبات على إيران في الفترة المقبلة.

وتابع:"لا يمكن أن نفرق بين إيران والمنظمات التي يمولها هذا النظام في المنطقة".


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