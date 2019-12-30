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فن

بدء عرض «بخط اليد» السبت القادم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:58 م
صدى البلد
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احمد عمر
يستعد الفنان أحمد رزق لعرض أولى حلقات مسلسله الجديد بخط اليد، بداية من يوم السبت القادم عبر قناة dmc.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الطويلة، حيث تصل عدد حلقاته إلى 45، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

ويشارك في بطولة المسلسل إيمان العاصي، وسوسن بدر، وصفاء جلال، وخالد كمال، ومحمد حاتم، ومحمد محمود، ويسرا اللوزي التي تظهر كضيفة شرف، وتأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.

وانتهى أحمد رزق من تصوير دوره بفيلم "لص بغداد"، ومن المقرر أن يعرض فى 2020.

ويشارك أحمد رزق فى بطولة الفيلم كل من محمد عادل إمام، ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن وفتحى عبد الوهاب وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.
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