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أخبار البلد

يحدث اليوم: جامعة الدول العربية تتخذ موقفا موحدا ضد التدخل التركي في ليبيا

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:19 ص
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
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أ ش أ
يشهد اليوم، الثلاثاء، 31 من ديسمبر 2019، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:

- يعقد مجلس جامعة الدول العربية دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق؛ لاتخاذ موقف عربي موحد إزاء التدخلات الخارجية مغير المشروعة من تركيا في الشأن الليبي، والتي تهدد استقرار ليبيا والمنطقة.

- تقيم نقابة الصحفيين احتفالية دينية، في الواحدة ظهرا، لبعثة النقابة من الصحفيين وأسرهم، قبل سفرهم لأداء مناسك العمرة في يناير 2020.

- يستقبل أيمن مختار محافظ الدقهلية، المواطنين الراغبين في تقديم طلباتهم وعرض مشكلاتهم، في إطار لقاء مفتوح بحضور القيادات التنفيذية والمحلية.

- يعقد طارق الفقي محافظ سوهاج، لقاءً جماهيريًا مع أبناء المحافظة لبحث شكاوى وطلبات المواطنين.
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