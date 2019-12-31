أردوغان يعترف: دعمنا لـ الوفاق يضمن تنفيذ مصالحنا معها

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن مخططات استبعاد تركيا عن المتوسط باءت بالفشل نتيجة الخطوات التي أقدم عليها مؤخرا.





ووفقًا لوسائل إعلام تركية، أضاف أردوغان أنه من خلال الدعم الذي سيقدمه إلى حكومة طرابلس في ليبيا، سيضمن تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين.





وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقع في 27 نوفمبر الماضي مذكّرتَي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية تتعلق بترسيم الحدود البحرية.





ووقع أردوغان مذكرة التدخل العسكري في ليبيا، مساء أمس الإثنين، وأرسلها إلى البرلمان، الذي دعا رئيسه مصطفى شنطوب النواب للانعقاد في جلسة طارئة يوم الخميس المقبل، 2 يناير؛ لمناقشتها.





وتتجه أنظار السلطات التركية في الوقت الحالي إلى موقف البرلمان التركي، وبخاصة أحزاب المعارضة، حيث عقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، لقاءات مع المعارضة، بتكليف من أردوغان، والتقى كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري.



