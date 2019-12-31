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أخبار البلد

122 مليون جنيه فاتورة إنشاء محطة محولات منيسي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:24 م
المهندسة صباح مشالى
المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء
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وفاء نور الدين
وقعت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الكنسورتيوم المكون من الشركات Consortium MEGA (Egypt) – Sieyuan (China)، عقدًا لإنشاء محطة محولات ملاحة منيسى (الرمال السوداء) جهد 66/11 ك.ف، سعة 2ᵡ25 م.ف.أ ، من النوع التقليدي داخل المبنى (AIS) شاملة توريد المحولات الرئيسية.

وذكرت "مشالي" في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عملية إنشاء محطة محولات ملاحة منيسي (الرمال السوداء )تهدف لمجابهة الأحمال بمنطقة كهرباء الدلتا.

وأضافت أن التكلفة الإجمالية للعقد تبلغ حوالى 122,7 مليون جنيه مصري، يتم تمويلها ضمن المشروعات الاستراتيجية بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهرًا من تاريخ أمر الإسناد.

كما أوضحت أن حجم الأعمال المطلوبة يتضمن (6) خلية خطوط جهد 66 ك.ف + (1) خلية رابط قضبان جهد 66 ك.ف، و(2) خلية خط مستقبلية ، و(2) محول رئيسي سعة 2x25 م.ف.أ ، و(2) موزع جهد 11 ك.ف، و(2) مكثف سعة 9 م.ف.أ.ر ، بالإضافة إلى مهمات الوقاية والاتصالات والأعمال المدنية للمحطة.

وتأتى مثل هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات السيد رئيس الجهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.
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