رغم تفوقها في 2019.. هواوي ليست متفائلة بالعام الجديد

ذكرت شبكة CNN أن "إريك شو" المسئول التنفيذى في شركة هواوى قال إن الشركة حققت نجاجا كبيرا في عام 2019، إلا أن مسئولى الشركة ليسوا متفائلين بعام 2020 فى ظل الحرب الاقتصادية الدائرة بين الولايات المتحدة والشركة.
ووصلت مبيعات الشركة في عام 2019 إلى 850 مليار يوان صينى أى ما يعادل 122 مليار دولار أمريكي، بزيادة تصل إلى 18% عن العام القادم.
وباعت هواوى أكثر من 240 مليون هاتف ذكى هذا العام وقفزت بذلك إلى 17 % عن العام القادم، وتعتبر هذه الأرقام أرقاما أولية تعتبر عن الحالة الاقتصادية المستقرة للشركة، إلا أن وجود أى توقعات حقيقية عن 2020 سيكون صعبا للغاية بسبب الحظر الذى تواجهه الشركة.
وصرح شو أن الشركة كانت قد حققت نموا كبيرا في النصف الأول من 2019 إلا ان النصف الثانى لم يسر كما كان متوقع له.
وأضاف أن الشركة مازالت لديها الفرصة بالتعاون مع الشركات الألمانية والإنجليزية بالرغم من ضغط الذى تمارسه الولايات المتحدة على هذه الشركات بعدم التعاون مع هواوى.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية في شهر مايو الماضى قد وضعت الشركة على القائمة السوداء الخاصة بالتبادل التجاري.
واعتمدت الولايات المتحدة استراتيجيات لشل تقدم العملاق الصينى بعدما فشل وضع الشركة على القائمة السوداء، مما دفع الحكومة الأمريكية، في وقت سابق، إلى تقييد المبيعات الأمريكية إلى الشركة أو تصدير أى منتجات تستخدم التكنولوجيا الأمريكية.
وأكد أن السر وراء نمو الشركة الكبير أنه تم إبعاد كل المديرين متوسطى المستوى والذين ليست لديهم روح المغامرة، كما أن الشركة ستقوم بإبعاد نسبة حوالى 10% من الموظفين الذين لا يعتمدون روح الإبداع.
ووصلت مبيعات الشركة في عام 2019 إلى 850 مليار يوان صينى أى ما يعادل 122 مليار دولار أمريكي، بزيادة تصل إلى 18% عن العام القادم.
وباعت هواوى أكثر من 240 مليون هاتف ذكى هذا العام وقفزت بذلك إلى 17 % عن العام القادم، وتعتبر هذه الأرقام أرقاما أولية تعتبر عن الحالة الاقتصادية المستقرة للشركة، إلا أن وجود أى توقعات حقيقية عن 2020 سيكون صعبا للغاية بسبب الحظر الذى تواجهه الشركة.
وصرح شو أن الشركة كانت قد حققت نموا كبيرا في النصف الأول من 2019 إلا ان النصف الثانى لم يسر كما كان متوقع له.
وأضاف أن الشركة مازالت لديها الفرصة بالتعاون مع الشركات الألمانية والإنجليزية بالرغم من ضغط الذى تمارسه الولايات المتحدة على هذه الشركات بعدم التعاون مع هواوى.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية في شهر مايو الماضى قد وضعت الشركة على القائمة السوداء الخاصة بالتبادل التجاري.
واعتمدت الولايات المتحدة استراتيجيات لشل تقدم العملاق الصينى بعدما فشل وضع الشركة على القائمة السوداء، مما دفع الحكومة الأمريكية، في وقت سابق، إلى تقييد المبيعات الأمريكية إلى الشركة أو تصدير أى منتجات تستخدم التكنولوجيا الأمريكية.
وأكد أن السر وراء نمو الشركة الكبير أنه تم إبعاد كل المديرين متوسطى المستوى والذين ليست لديهم روح المغامرة، كما أن الشركة ستقوم بإبعاد نسبة حوالى 10% من الموظفين الذين لا يعتمدون روح الإبداع.