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رياضة

دوري الجن والعفاريت.. ممدوح عباس يوجه رسالة غريبة لمسئولي اتحاد الكرة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:29 م
ممدوح عباس
ممدوح عباس
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إسراء أشرف
وجه ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة غريبة، إلى مسؤولي اتحاد كرة القدم المصري.

وقال عباس عبر حسابه الشخصي "تويتر": "دوري الجن؛ أرجو من اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة، تنظيم دوري للجن باسم أندية الدوري الممتاز".

وأضاف رئيس الزمالك الأسبق: "سيكون دوري غير مرئي، لأن الجن لا يمكن أن تشاهده، وذلك استكمالا للملهاة التي يعيشها المناخ الرياضي في مصر.. وجب التنبيه لعمل اللازم".

يذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الحالي، أرجع سبب إخفاق أداء الأبيض في الفترة الأخيرة إلى تسخير الجن، مشددَا على أن ممدوح عباس يغلب ساحرًا مغربيًا لعرقلة الفريق.
دوري الجن والعفاريت.. ممدوح عباس يوجه رسالة غريبة لمسئولي اتحاد الكرة
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