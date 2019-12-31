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مرأة

للسيدات فقط | 6 عوامل تؤدي لـ جفاف الشعر.. تجنبيها فورًا

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:31 م
للسيدات فقط | 6 عوامل
للسيدات فقط | 6 عوامل تؤدي لـ جفاف الشعر .. تجنبيها فورًا
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رضوى حسام
تعاني العديد من الفتيات من مشكلة الشعر الجاف، وهناك مجموعة من العوامل المتنوعة التي تؤدي لـ جفاف الشعر، بما في ذلك الظروف البيئية وعادات العناية بـ الشعر وصحتك البدنية، وكشف موقع "health line" أبرز تلك العوامل، وتشمل:

-العيش في مناخ جاف او حار.

-قضاء الكثير من الوقت في الشمس أو الرياح.

-في كثير من الأحيان السباحة في المياه المكلورة أو المالحة.

-غسل الشعر كثيرًا .

-استخدام الشامبو القاسي ، مكيفات ، أو منتجات تصفيف الشعر التي تحتوي على العديد من الكيماويات.

-موت بصيلات الشعر أو استخدام علاج كيميائيا لشعرك.

-تجفيف شعرك باستخدام مكواة تجعيد كهربائية أو أجهزة فرد.

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