AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يمنع ذهابك للطبيب.. تعرف على فوائد تناول الموز على الريق يوميا

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:01 م
فوائد تناول الموز
فوائد تناول الموز
Advertisements
نهى هجرس
يعد الموز أحد أهم الفواكه التى يفضل تناولها طوال العام بشكل يومى، فهو يحتوى على العديد من البوتاسيوم، والصوديوم والفوائد الصحية التى تمنع الجسم من المرض.

ووفقًا لموقع "healthline" إليكم أهم فوائد تناول الموز يوميًا على الريق.

- يحتوى الموز على فيتامين ج الذى يعد أحد أهم مصادر مضادات الأكسدة، كما يساعد على تحسين جهاز المناعة، و إنتاج الكولاجين فى الجسم.

- يساعد تناول الموز بشكل يومى على إنقاص الوزن بشكل كبير، وذلك لعدم احتوائه على الكوليسترول وعدم تواجد الدهون بداخله والسكريات.

- يعتبر الموز مصدرًا ممتازًا للفيتامين B6 الذي يلعب دورًا هامًا في الجسم في عمليات الأيض الخاصة بالأحماض الأمينية والأحماض الدهنية.

- يعتبر الموز مصدرًا للألياف الغذائية الضرورية لصحة الجهاز الهضمي، والتي تساعد أيضًا في الشعور بالشبع بالإضافة إلى العديد من الفوائد.

- يساعد تناول الموز في عملية الهضم ووظائف الجهاز الهضمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون مهدئات.. 3 مشروبات غير متوقعة تحارب الأرق

تناوله فورا.. 6 فوائد صحية للموز.. تعرف عليها

فوائد تناول الثوم على الريق .. حل سحري للتخلص من الاكتئاب

15 فائدة لتناول الموز الأسود

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفستق قبل النوم؟

فوائد تناول البصل .. 46 فائدة يحصل عليها الجسم

ترشيحاتنا

تعليم الدقهلية تحيل واقعة تعدي ولي أمر على طالب بسكين في المنزلة للتحقيق

بعد التنمر على أبنائها.. انتقادات لملابس دعاء فاروق.. شاهد

ذبح طيار سوري منشق أمام عائلته في تركيا

حمو بيكا يفتح النار على هاني شاكر: هو أنا قاتلك قتيل.. والمهن الموسيقية ترد

4 أبراج لم يحالفها الحظ.. تعرف على الأبراج الأكثر حظًا في 2020

حكم صلاة ركعتين ليلة رأس السنة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل انطلاقه رسميًا.. تفاصيل الموسم الثالث من The Voice Kids

احتفال مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد يثير حالة غضب.. ما السبب؟

كيف احتفلت نيوزيلندا وأستراليا بالعام الجديد 2020.. فيديو وصور