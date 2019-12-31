أحمد موسى: أبو العينين تحمل الكثير من أجل استمرار رسالة صدى البلد الوطنية

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير لرجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "يستمر برنامج على مسئوليتي في منهج الدفاع عن الوطن وأشكر أبو العينين على دعمه المستمر لنا لأن هذا الرجل لا يتدخل في عملي على الإطلاق".



وتابع الإعلامي أحمد موسى: "محمد أبو العينين تحمل الكثير من أجل إستمرار رسالة صدى البلد الوطنية ودعم الدولة المصرية وكل مؤسساتها ودعم الرئيس السيسي".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "فريق عمل البرنامج زملاء وشركاء في النجاح كي يصل برنامج على مسئوليتي للعالم العربي، و أشكر زملائي في القناة وفريق العمل الخاص بي".



ووجه موسى رسالة للمصريين قائلا: "أشكر كل فرد يدعمنا وفي المقدمة جمهور برنامج مسئوليتي المحترم في كل مكان والذي يضع برنامجي في مكانة جيدة.. وثقة الجمهور تضع على كاهلنا مسئولية كبيرة".