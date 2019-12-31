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توك شو

أحمد موسى: أبو العينين تحمل الكثير من أجل استمرار رسالة صدى البلد الوطنية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:26 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
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هاني حسين
وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير لرجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "يستمر برنامج على مسئوليتي في منهج الدفاع عن الوطن وأشكر أبو العينين على دعمه المستمر لنا لأن هذا الرجل لا يتدخل في عملي على الإطلاق".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "محمد أبو العينين تحمل الكثير من أجل إستمرار رسالة صدى البلد الوطنية ودعم الدولة المصرية وكل مؤسساتها ودعم الرئيس السيسي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "فريق عمل البرنامج زملاء وشركاء في النجاح كي يصل برنامج على مسئوليتي للعالم العربي، و أشكر زملائي في القناة وفريق العمل الخاص بي".

ووجه موسى رسالة للمصريين قائلا: "أشكر كل فرد يدعمنا وفي المقدمة جمهور برنامج مسئوليتي المحترم في كل مكان والذي يضع برنامجي في مكانة جيدة.. وثقة الجمهور تضع على كاهلنا مسئولية كبيرة".
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