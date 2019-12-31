بنك الاستثمار القومي يقترض 53.3 مليار جنيه من صندوق التأمين الاجتماعي في مارس الماضي

مديونيات
كشف تقرير حكومي عن وصول قروض بنك الاستثمار القومي من صندوق التأمين الإجتماعي في صورة شهادات استثمار بقيمة 393 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 346.6 مليار جنيه في ديسمبر 2018.
واقترض البنك من صندوق التأمين الاجتماعي من صندوق توفير البريد مبلغ 134.341 مليار جنيه علي مدار ديسمبر 2018 و مارس 2019.
وبلغت القروض الأخري للبنك نحو 2.33 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي .
واقترب صافي الدين العام المحلي للحكومة بنهاية مارس الماضي من الـ3 تريليونات جنيه بعد أن كان 3.1 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي بتحسن بلغ 100 مليار جنيه .