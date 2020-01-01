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مرأة

طريقة عمل ماسك الشوفان لعلاج حب الشباب

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:12 ص
حبوب الشباب
حبوب الشباب
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اسماء محمد
تعاني الكثير من الفتيات من حبوب الشباب واحمرار الجلد واستمرار وجود البقع وآثار الحبوب على البشرة فترة طويلة.

وماسك الشوفان من المواد الجيدة التي تساعد في قتل البكتيريا التي تسبب حب الشباب، كما أنه مضاد للالتهابات يساعد في تهدئة احمرار الجلد وجعل البشرة أكثر نعومة.

نقدم لكم طريقة عمل عمل ماسك الشوفان لعلاج حب الشباب، وفقا لما ذكره موقع "boldsky".

مكونات ماسك الشوفان:

شوفان
كركم

طريقة عمل الماسك:

- اصنعي عجينة من الشوفان وأضف الكركم إليها.
- ضعى الماسك على الوجه حتى يجف.
- افرك الآن قناع الشوفان من الجلد واشطفه بالماء الدافئ.
- استخدم هذا القناع بانتظام للحصول على نتائج جيدة.
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