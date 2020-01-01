شاهد: تامر حسنى يزين برج خليفة بحفل رأس السنة

نشر الفنان تامر حسنى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو لبرج خليفة من خلال احتفال رأس السنة فى دبى؛ حيث ظهر صورة الفنان تامر حسنى على برج خليفه بعد اختياره الواجهة العربية لتيك توك.
علق الفنان تامر حسنى على الفيديو قائلا : تشرفت باختياري الواجهة العربية العالمية لتيك توك ،،،للتطوير شكلًا و مضمونًا من خلال اول تحدي عالمي لي بعد النجم العالمي ويل سميث العام الماضي واخترته تحدي إنساني إيجابي من خلال الأمنيات ليكون هدف واضح و مسجل صوت و صوره نسعى من أجل تحقيقه.
نال الفيديو إعجاب عدد كبير من جمهورة وتفاعل معه الكثير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:
تستاهل الخير يا حبيبى
يا تيمو يا جامد
ححياااتي بتستاهل اكتر 😍😍😍😍 ونورت التيك توك 😘😘😘😘
وربنا انك عالمي
يذكر أن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام. والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت".
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علق الفنان تامر حسنى على الفيديو قائلا : تشرفت باختياري الواجهة العربية العالمية لتيك توك ،،،للتطوير شكلًا و مضمونًا من خلال اول تحدي عالمي لي بعد النجم العالمي ويل سميث العام الماضي واخترته تحدي إنساني إيجابي من خلال الأمنيات ليكون هدف واضح و مسجل صوت و صوره نسعى من أجل تحقيقه.
نال الفيديو إعجاب عدد كبير من جمهورة وتفاعل معه الكثير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:
تستاهل الخير يا حبيبى
يا تيمو يا جامد
ححياااتي بتستاهل اكتر 😍😍😍😍 ونورت التيك توك 😘😘😘😘
وربنا انك عالمي
يذكر أن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام. والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت".
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