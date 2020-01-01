تموين البحيرة: إصدار 7457 بطاقة وتحرير 2400 قضية خلال ديسمبر





وتمثلت المخالفات فى ( انتاج خبز ناقص الوزن – عدم الاعلان عن الاسعار – عدم تمكين – عدم الالتزام بمواعيد تشغيل – تجميع خبز – بطاقات تموينية – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم صرف بونات – توقف عن الإنتاج – كارت ذهبي).



كما تم تحرير 1125 محضر نتيجة للمرور على الاسواق عبارة عن (سلع مجهولة المصدر – لحوم مكشوفه وذبح خارج السلخانه –بدون ترخيص – انتهاء صلاحية – غير صالح للاستهلاك الآدمي – بيع بأزيد - عدم اعلان - سجلات - غش تجارى - اسمدة ومبيدات زراعية - تجار تموينين – غش تجاري)، 15 محضر للمواد البترولية.



وتمكنت الحملات من التحفظ على (83) شيكارة دقيق بلدى والتصرف فى (40) شيكارة اخرى - (123) باكتة سكر تموينى - 25 كرتونة زيت تموينى - (114.5) كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى - (36) عبوة ادوية بيطرية مجهولة المصدر - (150) كجم كبدة مجمدة غير صالحة - (21,5) طن ملح غير صالح للاستهلاك الآدمى + مبيدات واسمدة منتهية الصلاحية - تجميع (30) شيكارة كيماوى مدعم - (250)كجم اسماك غير صالح للاستهلاك الآدمى - (530) كجم لحوم بلدى خارج المجازر - (21)كيس خضراوات مجمدة + (99) علبة حلاوة طحينية منتهية الصلاحية - (798) عبوة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية.



كما جرى التحفظ على (255) عبوة بويات منتهية الصلاحية - (409) عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية-(تصرف فى (102900) رغيف بلدى مدعم - 31 طن فسيخ وسردين منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك بأحد المصانع غير المرخصة - (8200) لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء - (8 )شيكارة سكر + 15 عبوة زيت عباد الشمس - (12) أسطوانة بوتاجاز منزلى فى الغرض المخصص لها).

أعلن المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، عن إصدار 3854 بطاقه تموينية و3603 أخرى بدل تالف وفاقد خلال شهر ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى تحرير٢٤٠٠ محضر خلال شهر ديسمبر الماضي، بينهم ١٢٦٠ محضرًا لمخابز مخالفة و١١٢٥ محضر خاصة بمحلات بقالة وجزارة وبدالين تموين.كان مفتشو مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، شنوا عدة حملات تموينية خلال شهر ديسمبر الماضى بنطاق المحافظة بالتتسبق مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين أسفرت الحملات التموينية التي تم تنفيذها خلال شهر ديسمبر عن تحرير 2400 محضرًا متنوع عبارة عن 1260 محضر نتيجة للمرور على المخابز.