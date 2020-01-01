منتجات مميزة.. محافظ أسيوط يفتتح معرض حياة كريمة للمشروعات الصغيرة

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط معرض "حياة كريمة" للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وبمشاركة جمعيات أهلية ومستفيدين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة بإنشاء منافذ بيع لتسويق منتجات الأسر والسيدات.



حضر فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وأيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط، ورميح عبد الحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وايهاب عبدالحميد نائب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية ، واللواء تادرس قلدس عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والعشرات من المواطنين.



بدأ الافتتاح بالسلام الجمهوري عقب قص شريط الافتتاح ثم تفقد المحافظ، أقسام المعرض ومنتجاته المختلفة ما بين (اكسسوارات ، ومنتجات خان الخليلي ، ومشغولات يدوية ، وملابس ، وأحذية ، ومفروشات ، وسلع غذائية).



وأشاد المحافظ بالمنتجات المعروضة وأسعارها المناسبة، مؤكدًا على استمرار تنفيذ مثل هذه المعارض لإتاحة الفرص للسيدات والجمعيات الأهلية بالمراكز والقرى المختلفة لعرض المنتجات وتوفير فرص عمل مختلفة.



ولفت إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين والمساهمة في تخفيف العبئ عن الأسر تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات.