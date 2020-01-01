أضرار غير متوقعة لغسل الشعر قبل النوم .. ظهور الفطريات أبرزها



1- التلف والتقصف:



ويمكن لغسل الشعر والنوم به مبلل ان يشكل العقد، حيث ان الشعر المبلل أكثر عرضة للتشابك من الشعر الجاف لذا عليك تمشيط الشعر وتجفيفه جيدا قبل النوم، حيث ان تشابك الشعر يمكن ان يتسبب في تلفه وتقصفه.



2- تساقط الشعر:



والنوم بشعر مبلل يمكن أن يتسبب في تشابكه مما يجعل تمشيطه فيما بعد امرا صعبا وهو الأمر الذي قد يتسبب في حدوث تساقط الشعر بشكل اكبر.



3- يدمر نسيج الشعر:



ويتسبب الاحتكاك المستمر على الوسادة مع شعرك المبلل ان يدمر نسيج الشعر، وهو الامر الذي يمكن ان يتسبب في الإصابة بمشاكل الصلع.



4- الإصابة بالفطريات وقشرة الشعر:



والنوم بشعر مبلل يمكن ان يكون بيئة جيدة للإصابة بالفطريات، حيث ان النوم بشعر مبلل يمكن ان يتسبب في نمو الفطريات على فروة الرأس، وبالتالي تظهر قشرة الرأس وتصاب بالحكة الشديدة.



وإذا كنت في حاجة لغسل شعرك قبل النوم فعليك باستخدام مجفف الشعر لتجفيف شعرك تمامًا وربطه باستخدام احد الأربطة الواسعة، والفضفاضة قبل النوم.

إذا كنت من الأشخاص الذين يغسلون شعرهم في الليل، فعليك ان تعلم ان هذه العادة خطيرة، حيث يمكن أن تدمر شعرك وتتسبب في تلفه، بالإضافة إلى المخاطر الصحية التي يمكن ان يسببها الشعر الرطب في اثناء النوم.واكد موقع بولد سكاي الهندي، إلى أن غسل الشعر قبل النوم يمكن أن يكون له آثار ضارة على الجلد والشعر، وهو الأمر الذي سوف نقوم بذكره لكم في السطور التالية.