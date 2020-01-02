للمتزوجين حديثا.. عليكم باتخاذ هذه القرارات في عام 2020

تعد علاقة الزوجين أقوى الروابط التي يمكن أن تجمع شخصين ببعضهما، والأهم من هذا الأمر هو الحب الذي يجمعهما معًا، فهو ما يجعلهما يتحملان الكثير من المسؤوليات التي تقابلهما في بداية حياتهما الزوجية، والمصاعب التي تمر بها علاقتهما على مر السنوات.





ويحتاج المتزوجون حديثا من وقت لآخر إلى وقت مستقطع لكي يناقشوا أمورهم الحياتية، وكيفية اهتمام كل منهما تجاه الآخر، حيث إنه لا مكان بينهم لكي يفكر كل شخص في نفسه، لذا عليهم بوضع خطط وقرارات لحياتهم لكي تساعدهم على الانطلاق في طريق النمو والإنجاز، ويستطيع كل منهما أن يشعر بالسعادة والحب تجاه الطرف الآخر.





ونشر موقع "بولد سكاي" الهندي، بعض القرارات التي يجب أن يتخذها المتزوجون؛ حتى يشعروا بمزيد من الراحة والسعادة في علاقتهم مع الطرف الآخر، وللشعور بالتجديد، وتتزامن هذه القرارات مع حلول عام جديد عام 2020، وفيما يلي سنقوم بذكر 10 قرارات يجب أن يتخذها الزوجان في عام 2020، وتشمل:





1- عدم اختراق المساحة الشخصية

ومن أهم عوامل نجاح أى علاقة هو عدم اختراق المساحة الشخصية للطرف الآخر ، واحترامها قدر الإمكان، لذا على المتزوجين وبالأخص حديثا أن يحترموا خصوصيات شريك حياتهم.





2- مشاركة الأعمال المنزلية

ويمكن لمساعدة الزوج والزوجة في الأعمال والأعباء المنزلية أن يعزز بدوره علاقتهم، ولا مانع من الطهي معها، لذا فهي واحدة من أفضل القرارات التي يجب أن يتخذها المتزوجون حديثا.





3- المشاركة المادية

وإذا كان حياتكم الزوجية تحتاج إلى المشاركة المادية، وكانت الزوجة تعمل فهنا يجب عليها ان تساهم ببعض من مواردها المالية، حيث إنها تعد فرصة ممتازة للتطوير من المعيشة، وتحقيق مكاسب أكبر لحياتكم الزوجية.





4- مشاركة الهوايات

وتعد من أفضل الطرق للتعرف إلى الطرف الآخر بشكل أكبر هو بمشاركته هواياته، حيث إنه بدوره يمكن أن يعزز من علاقتهم، ويجعلها أكثر ارتباطا.





5- الذهاب إلى الصالة الرياضية معا

على الرغم من أن العديد من الناس يجادلون بأن اللياقة مسألة شخصية بحتة، تظل الحقيقة هي أن الأزواج الذين يتشاركون ممارسة الرياضة في الصالة الرياضية معًا يجدون دافعًا أكبر تحفيز بعضهم البعض، الأمر الذي يعزز بدوره من علاقتهم، وجعلهم يشتركون في أمرًا واحد.





6- قضاء وقت أطول مع عائلتهم

ولا ينبغي للمتزوجين حديثا أن يبتعدوا عن عائلتهم بشكل كبير، إلا أن عليهم التقارب من العائلة في المناسبات وبشكل أسبوعي، حيث إن هذا الأمر يجعلهم يقتربون من بعضهم البعض بشكل أقرب، ويزيد من التفاهم بينهم.





7- مشاركة وجبة واحد يوميا

وعلى الزوجين أن يبذلا جهدا كبيرا في تناول وجبة واحدة يوميا سويا، حيث إن من دوره أن يجعلهم علاقتهم أكثر متانة، ويعزز التواصل بين الزوجين.





8- إبداء الرأي دون السيطرة

وإن صادفكم أمرا ما في حياتكم الزوجية ويحتاج إلى التفكير فعلى كل منكم أن يبدي رأيه فقط دون أن يسيطر على تفكير شريك حياته، ودون السيطرة على قراراته، حيث إن من دور هذا الأمر أن يعزز الاحترام ومشاركة الآراء فيما بينكم.