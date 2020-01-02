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مرأة

10 فوائد غير متوقعة لـ مشروب اليانسون.. أبرزها طرد السموم

الخميس 02/يناير/2020 - 03:32 ص
فوائد اليانسون
فوائد اليانسون
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آية التيجي
يعد اليانسون أحد الأعشاب الطبية الشهيرة بيننا، حيث إنه يشاع استخدامه في حالات المغص الشديدة، كما أنه آمن لكل الأعمار، ويستخدم أيضا اليانسون في العديد من العلاجات الطبية، وذلك لما يحمله من فوائد غير متوقعة.

وعرف اليانسون منذ قديم الأزل، حيث كان يستخدمه الفراعنة باستمرار في أغراض علاجية، لما له من خصائص فعالة وتركيبة فريدة التي تميزه عن باقي الأعشاب الطبية.

وفيما يلي وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي سنقوم بذكر أبرز فوائد اليانسون، والتي تشمل ما يلي:

1- يساعد على التخلص من الغازات ويعالج الانتفاخات.

2- يقضي على الإمساك وعسر الهضم.

3- يقي من التهاب القولون.

4- يساهم في الشعور بالاسترخاء وتهدئة الأعصاب.

5- يقلل من التوتر.

6- يقي من الإصابة بالامراض ويطرد السموم من الجسم، وذلك لما يحتويه من مضادات اكسدة.

7- يساهم في تحسين وظائف الجهاز التنفسي.

8- يساعد على تهدئة التهاب الحلق والسعال، وطرد البلغم.

9- يعالج مشاكل القصبات الهوائية.

10- يقضي على الشعور بالاحتقان .
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