بـ 3 جنيه.. طريقة تبييض الأسنان بـ بيكربونات الصوديوم

يسعى الكثير لـ تبييض الأسنان سواء بالطرق الطبيعية أو بعض العمليات الحديثة التي يتم إجرائها سريعًا في عيادات أطباء الأسنان، لكنها عادة ما تكون مكلفة وخاصة ابتسامة هوليود الشهيرة التي يطبقها النجوم والمشاهير.



ويمكن تبييض الأسنان باستخدام بيكربونات الصوديوم " صودا الخبز" ، وهي من الطرق الشائعة التي تساعد على تبييض الأسنان بشكل فوري وسريع، بحسب نصائح موقع Healthline.



تبييض الأسنان بـ بيكربونات الصوديوم :

قومي بشراء كمية من صودا الخبز بـ 3 جنيهات مثلًا، وضعيها في علبة نظيفة، واستخدميها مرة كل أسبوع عن طريق غمس فرشاة الأسنان في مسحوق بيكربونات الصوديوم وتفريش الأسنان بها.



وعلى الرغم من أن تبييض الأسنان بـ بيكربونات الصوديوم طريقة سهلة و موفرة، إلا أن الإفراط في استخدامها يضر بصحة الأسنان ويسبب تآكل طبقة المينا، لذا ينصح بعدم الإفراط في استخدامها، ويكفي مرة واحدة كل أسبوع ، مع تفريش الأسنان مرتين يوميًا بالمعجون صباحًا و مساءً.