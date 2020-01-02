AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد قرار البرلمان التركي.. اجتماع طارئ لـ الحكومة الليبية المؤقتة

الخميس 02/يناير/2020 - 10:44 م
موافقة البرلمان
موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، مساء اليوم الخميس، عقد اجتماع طارئ، غدا الجمعة، لبحث تداعيات موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

ووفقًا لقناة "سكاي نيوز عربية"، قررت الحكومة المؤقتة عقد الاجتماع لتأكيد تسخير كل إمكانيات الحكومة لدعم المجهود الحربي وبحث تداعيات إعلان تركيا إرسال قواتها العسكرية إلى ليبيا.

وكان البرلمان التركي وافق في وقت سابق من اليوم، على تفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وصوت 325 عضوا لصالح القرار فيما رفضه 184 عضوا، والذي رفضته مصر ونددت به بشدة.

وجاء تصويت المشرعين على مذكرة التفويض التي عرضتها الرئاسة التركية على البرلمان مؤخرا، وتنص على أنه من الاعتبارات التي تدفع حكومة أنقرة نحو إرسال قوات إلى ليبيا "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا". بحسب وصف وسائل الإعلام التركية.

وتنص المذكرة على أن تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويُمنح هذا التفويض الذي صادق عليه البرلمان، لفترة عام واحد قابلة للتمديد.

وأبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، أن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة التركية تسلم للبرلمان اليوم مشروع إرسال قوات إلى ليبيا

تركيا: مذكرة التفويض لإرسال قوات إلى ليبيا تتيح كل شيء

البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا.. تفاصيل

إسكان البرلمان: أردوغان مجرم حرب يريد نهب ثروات ليبيا واشعال الحرب فى المنطقة

بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات.. المغرب يعلن موقفه من الأوضاع في ليبيا

محمد العقاد: الديكتاتور العثماني أردوغان يسعى لتحويل المنطقة لساحة حرب

ترشيحاتنا

عاجل .. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

محمد رشاد يطلب الدعاء لزوجته مي حلمي

الغندور يسخر من التحكيم في مباراة الزمالك وأسوان

بعد وفاة نجوى قاسم .. 7 أعراض لـ السكتة القلبية

النواب: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخل الخارجي في ليبيا

الحكومة تزف خبرين سارين للمصريين ثاني أيام 2020 | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انزعجت من نباحه.. سيدة بلا رحمة تُغرق كلبها في حوض الاستحمام.. تفاصيل

بعد تخلي والدها عنها.. طفلة تعيش في مكب نفايات.. تفاصيل مؤلمة

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات دجاج سيزر وسلطة الجرجير بالبنجر