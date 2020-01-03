اخبار الرياضة| التسريبات تصدم محمد صلاح بشأن جائزة أفضل لاعب أفريقي.. تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه برسالة مؤثرة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :- حقق فريق ليفربول فوزا سهلا على ضيفه شيفيلد يونايتد، ليوسع الفارق في القمة منفردًا، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على أرضية ملعب "الأنفيلد".وصلت البطاقة الدولية لمحمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد بالنادي الأهلي تمهيدا لقيده في قائمة الفريق المحلية.- كشفت مصادر خاصة أن عتابا خاصا تلقاه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي من مسئول كبير بالنادي وراء تراجعه عن تصريحاته ضد مسئولي اتحاد الكرة والتلميح بتدخلهم في قيد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط الفريق القادم من أفيس البرتغالي.- سخر نجم الزمالك السابق خالد الغندور، من طاقم تحكيم مباراة الزمالك واسوان، التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الممتاز.- كشف مصدر مقرب من عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز ومنتخب مصر حقيقة تمديد عقده لموسمين مع فريقه "الأهرام".- طرد طارق سامي حكم اللقاء طارق حامد لاعب فريق الزمالك فى مباراة أسوان بالدقيقة 52 في المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.- انفعل خالد الغندور نجم الزمالك السابق، بسبب قرارات حكم مباراة الزمالك وأسوان، التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.- وجه المستشار تركي آل الشيخ رسالة مؤثرة إلى كل متابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسط أنباء عن سفره إلي الولايات المتحدة الأمريكية للخضوع إلى عملية جراجية.- تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى سهل حشيش بمدينة الغردقة الثلاثاء المقبل لمتابعة حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 والذى يتنافس على لقبه نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى.