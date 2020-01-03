اخبار الرياضة| التسريبات تصدم محمد صلاح بشأن جائزة أفضل لاعب أفريقي.. تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه برسالة مؤثرة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ثنائية ليفربول في شباك شيفيلد يونايتد
- حقق فريق ليفربول فوزا سهلا على ضيفه شيفيلد يونايتد، ليوسع الفارق في القمة منفردًا، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على أرضية ملعب "الأنفيلد".
الأهلى يقيد محمود كهربا بعد وصول بطاقته الدولية
وصلت البطاقة الدولية لمحمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد بالنادي الأهلي تمهيدا لقيده في قائمة الفريق المحلية.
عتاب مسئول كبير بالأهلي وراء تراجع عبدالحفيظ عن موقفه من أزمة كهربا
- كشفت مصادر خاصة أن عتابا خاصا تلقاه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي من مسئول كبير بالنادي وراء تراجعه عن تصريحاته ضد مسئولي اتحاد الكرة والتلميح بتدخلهم في قيد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط الفريق القادم من أفيس البرتغالي.
الغندور يسخر من التحكيم في مباراة الزمالك وأسوان
- سخر نجم الزمالك السابق خالد الغندور، من طاقم تحكيم مباراة الزمالك واسوان، التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الممتاز.
حقيقة تجديد تعاقد عبد الله السعيد مع بيراميدز
- كشف مصدر مقرب من عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز ومنتخب مصر حقيقة تمديد عقده لموسمين مع فريقه "الأهرام".
طرد طارق حامد نجم الزمالك في مباراة أسوان
- طرد طارق سامي حكم اللقاء طارق حامد لاعب فريق الزمالك فى مباراة أسوان بالدقيقة 52 في المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.
خالد الغندور مهاجما لجنة الحكام: القرارات سهلة ضد الزمالك وناس تانية ليها الـ VAR
- انفعل خالد الغندور نجم الزمالك السابق، بسبب قرارات حكم مباراة الزمالك وأسوان، التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.
تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه برسالة مؤثرة
- وجه المستشار تركي آل الشيخ رسالة مؤثرة إلى كل متابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسط أنباء عن سفره إلي الولايات المتحدة الأمريكية للخضوع إلى عملية جراجية.
التسريبات تصدم محمد صلاح بشأن جائزة أفضل لاعب أفريقي 2019
- تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى سهل حشيش بمدينة الغردقة الثلاثاء المقبل لمتابعة حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 والذى يتنافس على لقبه نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى.
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ثنائية ليفربول في شباك شيفيلد يونايتد
- حقق فريق ليفربول فوزا سهلا على ضيفه شيفيلد يونايتد، ليوسع الفارق في القمة منفردًا، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على أرضية ملعب "الأنفيلد".
الأهلى يقيد محمود كهربا بعد وصول بطاقته الدولية
وصلت البطاقة الدولية لمحمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد بالنادي الأهلي تمهيدا لقيده في قائمة الفريق المحلية.
عتاب مسئول كبير بالأهلي وراء تراجع عبدالحفيظ عن موقفه من أزمة كهربا
- كشفت مصادر خاصة أن عتابا خاصا تلقاه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي من مسئول كبير بالنادي وراء تراجعه عن تصريحاته ضد مسئولي اتحاد الكرة والتلميح بتدخلهم في قيد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط الفريق القادم من أفيس البرتغالي.
الغندور يسخر من التحكيم في مباراة الزمالك وأسوان
- سخر نجم الزمالك السابق خالد الغندور، من طاقم تحكيم مباراة الزمالك واسوان، التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الممتاز.
حقيقة تجديد تعاقد عبد الله السعيد مع بيراميدز
- كشف مصدر مقرب من عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز ومنتخب مصر حقيقة تمديد عقده لموسمين مع فريقه "الأهرام".
طرد طارق حامد نجم الزمالك في مباراة أسوان
- طرد طارق سامي حكم اللقاء طارق حامد لاعب فريق الزمالك فى مباراة أسوان بالدقيقة 52 في المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.
خالد الغندور مهاجما لجنة الحكام: القرارات سهلة ضد الزمالك وناس تانية ليها الـ VAR
- انفعل خالد الغندور نجم الزمالك السابق، بسبب قرارات حكم مباراة الزمالك وأسوان، التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.
تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه برسالة مؤثرة
- وجه المستشار تركي آل الشيخ رسالة مؤثرة إلى كل متابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسط أنباء عن سفره إلي الولايات المتحدة الأمريكية للخضوع إلى عملية جراجية.
التسريبات تصدم محمد صلاح بشأن جائزة أفضل لاعب أفريقي 2019
- تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى سهل حشيش بمدينة الغردقة الثلاثاء المقبل لمتابعة حفل جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 والذى يتنافس على لقبه نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى.