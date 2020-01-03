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أخبار البلد

المستشفيات التعليمية تفتتح أعمال التطوير والتجهيزات بمستشفى الساحل التعليمي

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:56 ص
المستشفيات التعليمية
المستشفيات التعليمية
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عبدالصمد ماهر
فى إطار الاهتمام برفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة داخل وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

قام أ.د. محمد صلاح الدين زعتر رئيس الهيئة بافتتاح أعمال التطوير والتجهيزات بمستشفى الساحل التعليمي.

وصرح بأن هذه الأعمال تأتى فى ظل حرص الدولة على الاهتمام بتطوير المنشآت الطبية لتواكب أحدث التجهيزات الموجودة لتقديم خدمة أفضل للمرضى والارتقاء بالمنظومة الصحية بوجه عام وداخل مستشفيات ومعاهد الهيئة على وجه الخصوص.

وأضاف بأن هذه الأعمال تشمل تطوير الدورين السادس والسابع بمبنى المستشفى القديم وتشمل أقسام الأمراض المتوطنة والكبد ، الأنف والأذن والحنجرة ، الباطنة العامة ، النفسية والعصبية وحضانات الأطفال المبتسرين وشئون العاملين بالمستشفى.

وقال ا.د. محمد فوزى نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية ان الاقسام التى تم افتتاحها اليوم تم رفع كفائتها من حيث الإنشاءات والتجهيزات الطبية الحديثة والأسرة وأحدث الاجهزة الطبية وتم إضافة رعاية مركزة خاصة بكل قسم للتخفيف على المرضى وسيتم رفع كفاءة الحضانات الموجودة بالقسم بإضافة 25 حضانة فى الفترة القادمة ليصبح العدد الإجمالى 32 حضانة.

وأفاد أ.د. عبد الفتاح حجازى مدير مستشفى الساحل التعليمي بأنه بعد افتتاح المبنى الجديد بالمستشفى والخاص بالمستشفى التخصصى الجديد فى يوليو 2018 تم تركيز الجهود لتطوير المبنى القديم بالمستشفى لتقديم خدمة طبية متميزة للمترددين على المستشفى.

وقال ان المستشفى تنفرد بتقديم العديد الخدمات الطبية المميزة بالمنطقة مثل زراعات الكبد والكلى وجراحة المخ والأعصاب والعلاج الطبيعي والغسيل الكلوى والتى حققت فيها المستشفى نجاحات مؤثرة جعلتها تحظى بثقة المترددين على المستشفى.

واضاف د. محمد الأتربى نائب مدير المستشفى للشئون الفنية بأن المستشفى من أعرق المستشفيات الموجودة بالقاهرة وتخدم ما يقرب من 2 مليون مواطن قاطنى منطقة شبرا وضواحيها والمناطق المجاورة.

وأفاد بأن أعمال التطوير تمت فى سبعة أشهر بإجمالي تكلفة وصلت الى 7.5 ملايين جنيه وجار حاليا تطوير الدورين الثالث والرابع بالمستشفى وسيتم الانتهاء منهم خلال ثلاثة أشهر.
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