إليسا تتراجع عن قرار الاعتزال.. تفاصيل

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، تراجعها عن قرار اعتزال الفن، في حفلها الأخير بالكويت والذي أحيته مساء أمس الخميس وسط حضور جماهيري ضخم.





وكانت إليسا قد أعلنت منذ فترة إنها سوف تعتزل الفن والغناء بعد طرح ألبومها المقبل وأنه سيكون الألبوم الأخير في مسيرتها الفنية، الأمر الذي أثار حزن متابعيها الذين قاموا بالتأثير عليها حتى وافقت على التراجع عنه مؤكدة أن الألبوم القادم لن يكون الأخير.





بينما قدمت إليسا، أثناء الحفل عددا كبيرا من الأغاني المتنوعة كان من بينها :" كرهني"، و"إلى كل اللي بيحبوني"، و"نفسي اقوله"، و"انا وحيدة"، وغيرها.



