بعد مناشدة زوجته.. المنتصر بالله مطلوب على جوجل

تصدر الفنان المنتصر بالله مؤشر البحث جوجل، بعد مناشدة زوجته أصدقاءه السؤال عليه.





وقالت عزيزة كساب، زوجة الفنان المنتصر بالله، إن حالته الصحية جيدة ويقضي جميع أوقاته مع أحفاده، موضحة أنه سعيد في حياته.





وأضافت كساب خلال حلقة اليوم من برنامج « كل يوم»، الذي تقدمه « بسمة وهبة»، أن عددا من النجوم دائمون في التواصل معهم مثل شويكار ونادية لطفي ورجاء الجداوي، منوهة أنه لا يزوره أبدا زملاؤه الممثلون.





وأكدت كساب، أن أشرف زكي نقيب الممثلين يتحدث مع زوجها عبر الهاتف ويطمئن عليه من يوم لآخر، وناشدت أصدقاءه أحمد بدير وصلاح عبدالله وأحمد آدم لزيارته لأجل راحة نفسيته.





ومن جابنها قالت وهبة للمنتصر بالله: «إحنا بنحبك وأنت أمتعتنا لسنين كتير.. شكرا ليك».



