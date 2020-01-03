بعد مقتل سليماني.. هبوط جماعي للعقود الآجلة للأسهم الأمريكية

سجلت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية، هبوطًا حادًا، اليوم الجمعة، بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية جوية على مطار بغداد الدولي، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".





وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني





واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.





وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لـ مقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.



