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رياضة

الزمالك يلجأ لـ فيفا لحل أزمة استبدال الهاربين كهربا والنقاز

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:26 م
محمود كهربا
محمود كهربا
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منتصر الرفاعى
قرر نادي الزمالك اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أجل إيجاد حل لأزمة الاستبدال في ظل رفض اتحاد الكرة تعديل نظام الاستبدال للفريق في يناير الجاري خاصة أن النادي لا يمكنه إلا ضم صفقة وحيدة في الشتاء.

ويتضمن المستند الذى يقدمه الزمالك للفيفا خلال ساعات أن اللوائح تسمح له بقيد لاعبين آخرين بديلين لـ محمود عبدالمنعم كهربا والتونسي حمدي النقاز اللذان تركا النادي ما وضع الفريق في أزمة فنية فضلا عن إصابة خالد بوطيب.. وتعرض محمود عبدالعزيز لقطع في الرباط الصليبي.

وقرر كهربا فسخ عقده من طرف واحد بدعوى عدم توثيقه فى الموعد القانونى وانتقل ببطاقة مؤقتة لنادي أفيس البرتغالي مطلع الموسم الحالي قبل ان يفسخ عقده بالتراضى وينتقل لـ النادي الأهلي المصري مقابل 400 ألف يورو قيمة الشرط الجزائى، فى الوقت الذى تمسك فيه الزمالك بصحة تعاقده مع اللاعب واستمرار عقده مع القلعة البيضاء لمدة 3 مواسم مقبلة وشكواه فى الفيفا للحصول على حقوق النادي.

وأعلن حمدي النقاز فسخ عقده مع الزمالك عقب لقاء مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتى خسرها الفريق بثلاثية نظيفة بدعوى عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لمدة شهرين، وهو ما نفاه المجلس الأبيض مقدما شكوى ضد اللاعب ورافضا محاولاته بالعودة مرة أخرى للفريق.

وكان الزمالك قد اتهم اتحاد الكرة بالتعنت ضد الفريق الأبيض ومحاولة عرقلة مسيرته في الدوري لا سيما بعد البيان الذى أصدره المجلس أمس ويهاجم فيه التحكيم المصري مطالبا استقدام حكام أجانب لباقى مباريات الفريق في الدوري.
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