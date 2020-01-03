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رياضة

مصطفى محمد على رادار رينجرز الأسكتلندي برعاية نجم ليفربول

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:27 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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منتصر الرفاعى
ارتبط اسم مصطفى محمد بالرحيل عن الزمالك من أجل بدء مشواره الاحترافي وذلك بعد أن دخل دائرة اهتمامات العديد من الأندية التي ترغب في الظفر بخدمات هداف القلعة البيضاء والمنتخب الأوليمبى .

وقاد مصطفى محمد فريقه الزمالك للفوز على أسوان بهدفين سجل الأول منهما وتكفل أحمد مصطفى زيزو بتسجيل الهدف الثانى فى اللقاء الذى أقيم بـ إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ11 للدوري ليرتقى للمركز الرابع برصيد 18 نقطة .

وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية فإن مصطفى محمد يعد الهدف الأول في حسابات ستيفن جيرارد لاعب ليفربول السابق ومدرب رينجرز الحالي الذي يثق في قدرة لاعب بطل الكونفدرالية على الذهاب بعيدا مع الفريق الأسكتلندي وتحقيق العديد من الإنجازات بين صفوفه.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة رينجرز تستهدف التعاقد مع لاعب الزمالك بتوصية من أسطورة ليفربول، من خلال تقديم صفقة تبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه إسترليني، من أجل إتمام انتقاله إلى صفوف الفريق الأسكتلندي الذي يحتاج إلى تدعيمات على مستوى عدة مراكز من بينها الهجوم.

أما شبكة HITC أشارت إلى أن اللاعب أشعل صراعا بين أندية القمة في جميع الدوريات الأوروبية.. وعلى رأسها الفرنسي ما جعل إدارة النادي الزمالك ترفض التخلي عن اللاعب بمبلغ يقل عن 5 ملايين جنيه إسترليني، لـ تتحرك نظيرتها الأسكتلندية من أجل تقديم صفقة رسمية.

وتوج مصطفى محمد هدافا لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما برصيد 4 أهداف والذي حسم لقبها الفراعنة الصغار لقبها على حساب كوت ديفوار فيما نال اللاعب الأمر الذي جعله محطا أنظار العديد من الأندية.
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