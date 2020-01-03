لن تصدقي.. ماذا يحدث عند وضع خليط الثوم والعسل على البشرة؟

يعاني نسبة كبيرة من الشباب والفتيات من حبوب الشباب وآثارها وبعض الندبات على الوجه، وتحتاج إلى فترة طويلة من العلاج، لكن يمكنك علاج حب الشباب باستخدام خليط منزلي طبيعي مكون من الثوم والعسل.



ونصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة باستخدام العسل والثوم للبشرة لما له من العديد من الفوائد الصحية، فهو يعمل على قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب ويشرع من علاجها والتخلص منها.



كما يحتوي الثوم على مواد مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة وهي مفيدة للبشرة وتمنع ظهور حب الشباب مرة أخرى خاصة مع استخدام العسل المرطب الطبيعي للبشرة.



كما يمكنك التخلص من الرؤوس السوداء بالوجه والأنف باستخدام خليط الثوم والعسل بشكل يومي.



طريقة استخدام الثوم والعسل للبشرة

قومي بفرم فضيت من الثوم حاسة يصبح ناعما تماما وضيفي له ٤ ملاعق كبيرة من العسل وقلبي الخليط جيدا وضعيه في علبة نظيفة واستخدميه ثلاثة مرات في الأسبوع عن طريق وضعه على المناطق المصابة بحبوب الشباب و مناطق الرؤوس السوداء.