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الولايات المتحدة الأمريكية تحذر رعاياها بلبنان عقب مقتل قاسم سليماني

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:51 م
قاسم سليماني
قاسم سليماني
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عبد الخالق صلاح
أعلنت فضائية العربية في نبأ عاجل لها، أن السفارة الأمريكية في بيروت تدعو رعاياها في لبنان توخي درجة عالية من الحذر وذلك عقب مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأعلن التلفزيون الرسمي العراقي أمس، مقتل قتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إثر القصف المجهول الذي استهدف مطار بغداد الدولي بـ3 صواريخ كاتشويا في الساعات الأولى من فجر الجمعة.

سليماني، الشهير بمهندس الإرهاب الدولي الإيراني في الشرق الأوسط، هو عسكري إيراني تولي قيادة "فيلق القدس" في 1998 خلفًا لأحمد وحيدي، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسئولة في المقام الأولى عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية الإيرانية.

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن العراق سيشهد في العاشرة من صباح غد السبت المراسم الرسمية لتشييع جثامين قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهم، قُتلوا في غارة شنتها طائرات أمريكية على مطار بغداد.
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