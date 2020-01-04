تموين الفيوم: ضبط 1000 كيلو دقيق خاص بالمخابز قبل تهريبه للسوق السوداء

تمكنت حملة تموينية بناءً على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية ، وإشراف المهندس سيد حرز الله مدير مديرية تموين الفيوم و برئاسة المهندس عبد الله بكرى مدير إدارة تموين يوسف الصديق، والمهندس ناصر عبدالله رئيس الرقابة و المفتشين طه السيد و عبد الله احمد بالاشتراك مع لجنة الحجز الإداري بالمديرية المفتشين مصطفى نادى و علاء محمد و سعيد محمد.
من ضبط عدد "20 " شيكارة دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز وزن الشيكارة 50 كيلو بإجمالي الكميه ألف كيلو قبل تهريبه للسوق السوداء.
وتحرر محضر برقم ١جنح أمن دولة طوارئ يوسف الصديق، كما تم تحرير العديد من المحاضر الأخرى للأسواق والمخابز وتجار التموين واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.