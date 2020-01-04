تموين الفيوم: ضبط 1000 كيلو دقيق خاص بالمخابز قبل تهريبه للسوق السوداء

تمكنت حملة تموينية بناءً على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية ، وإشراف المهندس سيد حرز الله مدير مديرية تموين الفيوم و برئاسة المهندس عبد الله بكرى مدير إدارة تموين يوسف الصديق، والمهندس ناصر عبدالله رئيس الرقابة و المفتشين طه السيد و عبد الله احمد بالاشتراك مع لجنة الحجز الإداري بالمديرية المفتشين مصطفى نادى و علاء محمد و سعيد محمد.





من ضبط عدد "20 " شيكارة دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز وزن الشيكارة 50 كيلو بإجمالي الكميه ألف كيلو قبل تهريبه للسوق السوداء.



