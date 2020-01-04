AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تموين الفيوم: ضبط 1000 كيلو دقيق خاص بالمخابز قبل تهريبه للسوق السوداء

السبت 04/يناير/2020 - 11:05 ص
ضبط ألف كيلو دقيق
ضبط ألف كيلو دقيق خاص بالمخابز
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
تمكنت حملة تموينية بناءً على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية ، وإشراف المهندس سيد حرز الله مدير مديرية تموين الفيوم و برئاسة المهندس عبد الله بكرى مدير إدارة تموين يوسف الصديق، والمهندس ناصر عبدالله رئيس الرقابة و المفتشين طه السيد و عبد الله احمد بالاشتراك مع لجنة الحجز الإداري بالمديرية المفتشين مصطفى نادى و علاء محمد و سعيد محمد.

من ضبط عدد "20 " شيكارة دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز وزن الشيكارة 50 كيلو بإجمالي الكميه ألف كيلو قبل تهريبه للسوق السوداء.

وتحرر محضر برقم ١جنح أمن دولة طوارئ يوسف الصديق، كما تم تحرير العديد من المحاضر الأخرى للأسواق والمخابز وتجار التموين واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
تموين الفيوم: ضبط 1000 كيلو دقيق خاص بالمخابز قبل تهريبه للسوق السوداء
تموين الفيوم: ضبط 1000 كيلو دقيق خاص بالمخابز قبل تهريبه للسوق السوداء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 5 أطنان أرز تموينى أثناء تهريبها.. و3 تجار سجلوا مبيعات وهمية

تحرير 3548 محضرًا.. ضبط 17 طن سلع مجهولة المصدر بالشرقية

ضبط 650 كيلو دقيق بلدى قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

ضبط لحوم منتهية الصلاحية قبل بيعها بالأسواق في سنورس

إحباط تهريب ٨٢٠٠ لتر سولار للسوق السوداء وضبط ربع طن لحوم غير صالحة بالبحيرة

تحرير 1339 محضرًا فى حملات تموينية على أسواق الشرقية

ترشيحاتنا

السن مجرد رقم.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ ليلى علوي في عيد ميلادها

طريقة عمل كشك مغرف بمذاق لا يقاوم

يتبول على كرسيه.. راكب يصيب المسافرين بالذعر بسبب تصرفاته الغريبة.. صور

بعد إثارتها الجدل| شاهد.. شقيقة حسن الرداد في رحاب مسجد الحسين

مواعيد مباريات اليوم السبت 4-1-2020 والقنوات الناقلة

تفسير حلم الدفن بجوار النبي.. معبر رؤى يوضح| فيديو

AdvertisementS

بعد تطبيقه رسميا.. زيادة المعاش 15% ورفع السن بقانون المعاشات الجديد في هذا الموعد

شاهد لحظة وصول جثمان الإعلامية نجوى القاسم إلى لبنان.. وتأكيد سبب الوفاة

السن مجرد رقم.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ ليلى علوي في عيد ميلادها

الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على المناطق الشمالية اليوم ..فيديو

الجثث ستملأ الشرق الأوسط.. قائد فيلق القدس الجديد يتوعد بالرد على اغتيال سليماني

ماذا يحدث عند تناول ملعقة من مطحون الكزبرة على الريق؟

مينا مسعود يثير الجدل بفيديو لـ رضوى الشربينى.. والإعلامية ترد

بعد ضبط رئيس مصلحة الضرائب متهما بالرشوة.. معيط: لا أحد فوق القانون ولا تستر على أي فساد

بملابس لامعة.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

وزير المالية يكلف رضا عبدالقادر للقيام بأعمال رئيس مصلحة الضرائب

أرجوكم لا تقتلونا.. هجوم حاد على ممثلة أمريكية بعد اعتذارها لإيران

محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة آثار مياه الأمطار فجرًا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة تامر حسنى تستعرض رشاقتها فى دبى بهذه الإطلالة

السن مجرد رقم.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ ليلى علوي في عيد ميلادها

بملابس لامعة.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها