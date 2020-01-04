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أخبار العالم

لأول مرة.. ننشر فيديوهات لحظة اغتيال قاسم سليماني

السبت 04/يناير/2020 - 12:33 م
نشر فيديوهات لحظة
نشر فيديوهات لحظة اغتيال قاسم سليماني
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سمر صالح
أفرجت القوات الأمريكية لوسائل الإعلام الأمريكية عن فيديوهات رصد واستهداف للحظة اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري ومعه أبو المهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق فجر يوم الجمعة .

وبحسب صحيفة "الديلي ميل" الأوروبية البريطانية فإنها نشرت فيديو قالت أنه توثيق لحظة قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في قصف جوي استهدف سيارة كان على متنها بالقرب من مطار بغداد الدولي أدى إلى مقتله ومقتل أبو المهدي المهندس وعدد من مرافقيه .

وظهرت أيضًا لقطات على شاشة CCTV والتي تم تصويرها بالقرب من مطار بغداد الدولي وقامت بمشاركة اللقطات إحدى الفضائيات العراقية AHADTV , لحظة الإنفجار وتدمير إحدى السيارات بالصواريخ الدقيقة وظهرت النيران لحظة استهداف السيارة.

وأضافت صحيفة الديلي ميل البريطانية بأن سليماني والمهندس كانا يستقلان سيارتين إحداهما كانتا تحمل القياديين معًا وسيارة أخرى تحمل مرافقيهم.

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