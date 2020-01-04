إنبى والاتحاد وسموحة يفاوضون لاعب الزمالك لضمه فى الميركاتو الشتوى

يرغب كل من أندية إنبى وسموحة والاتحاد السكندرى، فى ضم محمد عنتر لاعب نادى الزمالك لصفوف أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك فى ظل رغبة اللاعب فى الرحيل عن قلعة ميت عقبة خلال الفترة الحالية للمشاركة بشكل أساسى، نظرا لعدم مشاركته مع الفريق وخروجه بشكل نهائى من الحسابات الفنية هذا الموسم ما جعله يطلب الرحيل عن قلعة ميت عقبة.





وخرج عنتر من الحسابات الفنية لفريق الزمالك سواء مع الصربى ميتشو المدير الفنى السابق للفريق أو مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الحالى للأبيض ما جعل اللاعب يتخذ قرار الرحيل فى الفترة الماضية .



