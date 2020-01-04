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رياضة

إنبى والاتحاد وسموحة يفاوضون لاعب الزمالك لضمه فى الميركاتو الشتوى

السبت 04/يناير/2020 - 01:41 م
محمد عنتر
محمد عنتر
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القسم الرياضي
يرغب كل من أندية إنبى وسموحة والاتحاد السكندرى، فى ضم محمد عنتر لاعب نادى الزمالك لصفوف أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك فى ظل رغبة اللاعب فى الرحيل عن قلعة ميت عقبة خلال الفترة الحالية للمشاركة بشكل أساسى، نظرا لعدم مشاركته مع الفريق وخروجه بشكل نهائى من الحسابات الفنية هذا الموسم ما جعله يطلب الرحيل عن قلعة ميت عقبة.

وخرج عنتر من الحسابات الفنية لفريق الزمالك سواء مع الصربى ميتشو المدير الفنى السابق للفريق أو مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الحالى للأبيض ما جعل اللاعب يتخذ قرار الرحيل فى الفترة الماضية .

ويرغب عنتر فى حسم مصيره بالزمالك حتى يتمكن من الانضمام لأحد أندية الدورى للمشاركة بشكل أساسى فى المتبقى من الموسم ثم تقييمه فى الزمالك نهاية الموسم وتحديد مدى الحاجة إلى خدماته فى الموسم الجديد من عدمه، خاصة لامتداد عقده مع القلعة البيضاء .
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