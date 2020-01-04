بعد هيفاء وهبي.. نانسي عجرم بـ لون شعر جديد.. شاهد

نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.





وظهرت نانسي بإطلالة شتوية انيقة بجاكت من الفرو باللون البينك الغامق، ونسقت عليه بنطلون جينز من الأزرق الفاتح، وتوب باللون الأسود.





واعتمدت نانسي مكياج باللون البينك الخفيف مع شعرها الكيرلي الواسع والذي اعتمدت تسريحته البسيطة ولكن اعتمدت على إظهار شعرها بلونه الجديد والذي يبدو كأنه نبيتي او موف.



