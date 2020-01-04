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توك شو

باحث فى الشئون الإسلامية : جماعة الإخوان دعمت بناء سد النهضة ماليا

السبت 04/يناير/2020 - 09:18 م
سد النهضة
سد النهضة
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حمزة شعيب
قال ماهر فرغلى، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن القطبيون هم أساس الإرهاب فى سيناء.

وتابع فرغلى خلال حواره مع الإعلامية أمانى الخياط مقدمة برنامج "الكبسولة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:"عمر التلمسانى حذر من طموح خيرت الشاطر".

وأشار الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إلى أن مصطفى مشهور هو الأب الروحى لخيرت الشاطر.

وكشف الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، عن دور جماعة الإخوان فى تمويل سد النهضة، مؤكدا أن خيرت الشاطر كان يستثمر فى شركات تورد الاسمنت لأثيوبيا، ولهم دور بازر فى دعم أثيوبيا، مردفا:"مش فارق معاهم مصر فارق معاهم الجماعة فقط".

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