كل سنة وانتي طيبة يالولا.. نبيلة عبيد تهنئ ليلى علوي بعيد ميلادها

هنّأت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صديقتها النجمة ليلى علوي، بمناسبة عيد ميلادها.
ونشرت "نبيلة عبيد"، صورة وعلّقت قائلة: "كل سنة وانتى طيبة يالولا ويارب تكون سنة حلوة عليكى".
وتحتفل الفنانة ليلى علوى اليوم السبت 4 يناير، أو قطة الشاشة بعيد ميلادها الـ58، إذ ولدت بالقاهرة عام 1962 لأب مصري هو أحمد علي علوي (الموظف في شركة مصر للسياحة) وأم يونانية، تعمل مقدمة برامج، بالبرنامج الأوروبي بالإذاعة المصرية.
وتشارك الفنانة ليلى علوى فى بطولة الفيلم زينة وهو من تأليف وإخراج محمد أمين.