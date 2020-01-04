الكويت تحذر من مخاطر التصعيد في منطقة الشرق الأوسط

تابعت الكويت بقلق بالغ تطورات الأحداث المؤسفة في العراق الشقيق واستمرار مظاهر التصعيد في المنطقة والتي سبق وأن حذرت الكويت من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار فيها وذلك وفقا لما ذكره مصدر مسؤول في وزارة الخارجية.



وطالب المصدر في بيان الى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والحكمة إزاء هذه التطورات وصولا إلى معالجة سياسية تجنب المنطقة مزيدا من التصعيد والمخاطر وفقا لما ذكرته صحيفة الوطن الكويتية.



كما دعا المجتمع الدولي للمسارعة والاضطلاع بمسؤولياته التاريخية في صيانة أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم والنأي بها عن مظاهر التصعيد.



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون ) اكدت في وقت سابق ان الجيش الامريكي نفذ عملا دفاعيا حاسما قتل خلاله قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية ابومهدي المهندس.