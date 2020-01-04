AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأرصاد تحذر من عدم استقرار جديد في الأحوال الجوية

السبت 04/يناير/2020 - 11:21 م
أمطار ورياح بالإسكندرية
أمطار ورياح بالإسكندرية - ارشيفية
Advertisements
هاني حسين
قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة ويصل إلى حد الصقيع في شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضاف محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، : " رغم حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفرص سقوط الأمطار فإن هذا الأمر طبيعي في شهر يناير أبرد شهور العام ونشهد امطار غزيرة ورعدية على الإسكندرية السواحل الشمالية.

وتابع محمود شاهين: "هذا الطقس الطبيعي ومستمرين هذا الأسبوع في انخفاض درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية والإسكندرية".

واكمل محمود شاهين: "من المتوقع العودة إلى حالة من عدم الإستقرار ونشاط الرياح وسقوط الأمطار الكثيفة من يوم الاثنين المقبل وتستمر موجة عدم الاستقرار حتى نهاية الأسبوع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للقاهرة نصيب من الأمطار.. موجة جديدة من عدم الاستقرار تضرب البلاد ابتداء من الغد.. أمطار غزيرة تصل حد السيول على بعض المناطق

أمطار غزيرة وسيول .. الأرصاد تحدد أماكن سقوط الأمطار وموعد انتهاء حالة عدم الاستقرار

الأرصاد: طقس اليوم معتدل..وغدا بداية عدم الاستقرار..فيديو

مدير التنبؤات بهيئة الأرصاد يحذر من طقس الغد.. اعرف التفاصيل بالفيديو

باستثناء الشبورة الكثيفة | الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بدءا من الغد حتى نهاية الأسبوع

الأرصاد تحذر من استمرار الشبورة المائية الكثيفة .. فيديو

ترشيحاتنا

بعد تنازل الضحية.. إخلاء سبيل المتهمين في التحرش الجماعي بـ المنصورة

مفاجأة.. فتاة المنصورة ضحية التحرش تتنازل عن المحضر

أماني الخياط تكشف مفاجأة متعلقة بـ شباب التنظيم الإرهابي من داخل السجون

فتاة المنصورة ضحية التحرش تخرج عن صمتها وتحسم أمر تنازلها عن المحضر.. فيديو

لإقامة علاقة محرمة.. أماني تضع المنوم لزوجها والعشيق يخنقه| تفاصيل

رد فعل سعد سمير على قيد كهربا بدلا منه في قائمة الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك يتوج بكأس مصر للشباب لكرة اليد ..صور

تامر حسني برفقة الجمهور الإماراتي بسبب الفلوس .. صور

بتصميم فريد.. قطار الحرمين فى السعودية يسابق الزمن