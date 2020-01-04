الأرصاد تحذر من عدم استقرار جديد في الأحوال الجوية

قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة ويصل إلى حد الصقيع في شمال الصعيد ووسط سيناء.



وأضاف محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، : " رغم حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفرص سقوط الأمطار فإن هذا الأمر طبيعي في شهر يناير أبرد شهور العام ونشهد امطار غزيرة ورعدية على الإسكندرية السواحل الشمالية.



وتابع محمود شاهين: "هذا الطقس الطبيعي ومستمرين هذا الأسبوع في انخفاض درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية والإسكندرية".



واكمل محمود شاهين: "من المتوقع العودة إلى حالة من عدم الإستقرار ونشاط الرياح وسقوط الأمطار الكثيفة من يوم الاثنين المقبل وتستمر موجة عدم الاستقرار حتى نهاية الأسبوع".