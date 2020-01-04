اخبار الحوادث.. مقطع ساخن وعلاقة محرمة وراء مقتل صيدلي .. زوجة تضع المنوم لزوجها والعشيق يخنقه.. مفاجأة من ضحية التحرش بالمنصورة

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
مقطع ساخن وعلاقة محرمة .. أمن الاسكندرية كشف لغز العثور على جثة صيدلي
توصلت أجهزة الأمن بالإسكندرية لكشف غموض واقعة العثور على جثة صيدلي داخل شقته بمنطقة سيدي بشر، مصابا بعدة طعنات متفرقة بأنحاء الجسم.
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لإقامة علاقة محرمة.. أماني تضع المنوم لزوجها والعشيق يخنقه| تفاصيل
صدقت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمود الكحكى، فى جلستها المنعقدة، اليوم، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية، بالإعدام شنقا، لزوجة وعشيقها، لقتلهما زوجها، لكى يخلو لهما الجو، وكانت المحكمة حددت جلسة اليوم، للنطق بالحكم.
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الدستورية العليا: لا يجوز لوزير الزراعة حل الجمعيات التعاونية
أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، أن لا يجوز حل الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار من وزير الزراعة.
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مفاجأة.. فتاة المنصورة ضحية التحرش تتنازل عن المحضر
أكد مصدر بمديرية أمن الدقهلية أن الفتاتين المتحرش بهما في واقعة التحرش الجماعي ليلة رأس السنة بالمنصورة، توجهتا إلى النيابة لإنهاء إجراءات التنازل عن المحضر المحرر في الواقعة مضيفا أن الفتاتين رغبتا في إنهاء المشكلة بعد إرضائهما والصلح من قبل أهالي المتهمين.
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حبس سولافة مجدى 15 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة
قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس سولافة مجدى 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.
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تجديد حبس إسراء عبدالفتاح 15 يومًا على ذمة التحقيقات
قرّرت النيابة العامة تجديد حبس إسراء عبدالفتاح 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معها بتهمة مشاركتها جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.
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الجنازة بقت 3 .. مقتل شخصين وإصابة 4 فى إطلاق رصاص أثناء تشييع جثمان بأسيوط
لقى شخصان مصرعهما بينما أصيب اربعة اخرون إثر إطلاق ثلاثة أشخاص الرصاص على جنازة سيدة قبل دخولها المسجد لاداء الصلاة عليها لخصومة ثارية بين عائلة حجازى ومدكور بقرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز القوصية فى محافظة أسيوط.
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قتل 3 أشخاص.. إحالة أوراق عامل بنجع حمادي إلى فضيلة المفتي
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بإحالة أوراق عامل إلى فضيلة المفتي، في قضية قتل 3 شباب وإصابة آخر بطلقات نارية في قرية بركة.
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بعد تنازل الضحية.. إخلاء سبيل المتهمين في التحرش الجماعي بـ المنصورة
قرر المستشار إيهاب عطوة رئيس نيابة أول المنصورة، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الاول لنيابات جنوب المنصورة، إخلاء سبيل 7 متهمين في واقعة التحرش بفتاتين بشارع الجمهورية ليلة راس السنة بضمان محل اقامتهم.
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وفاة خفير نظامي من قوة تأمين كنيسة في ببا جنوب بني سويف
لفظ خفير نظامي من قوة مركز شرطة ببا جنوب بني سويف، السبت، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى ببا المركزي، عقب نقله لتلقي العلاج والإسعافات الأولية من كنيسة عزبة مرقص بمركز ببا أثناء تواجده لتأمينها، و شعوره بإعياء شديد.
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مقطع ساخن وعلاقة محرمة .. أمن الاسكندرية كشف لغز العثور على جثة صيدلي
توصلت أجهزة الأمن بالإسكندرية لكشف غموض واقعة العثور على جثة صيدلي داخل شقته بمنطقة سيدي بشر، مصابا بعدة طعنات متفرقة بأنحاء الجسم.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
لإقامة علاقة محرمة.. أماني تضع المنوم لزوجها والعشيق يخنقه| تفاصيل
صدقت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمود الكحكى، فى جلستها المنعقدة، اليوم، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية، بالإعدام شنقا، لزوجة وعشيقها، لقتلهما زوجها، لكى يخلو لهما الجو، وكانت المحكمة حددت جلسة اليوم، للنطق بالحكم.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
الدستورية العليا: لا يجوز لوزير الزراعة حل الجمعيات التعاونية
أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، أن لا يجوز حل الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار من وزير الزراعة.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
مفاجأة.. فتاة المنصورة ضحية التحرش تتنازل عن المحضر
أكد مصدر بمديرية أمن الدقهلية أن الفتاتين المتحرش بهما في واقعة التحرش الجماعي ليلة رأس السنة بالمنصورة، توجهتا إلى النيابة لإنهاء إجراءات التنازل عن المحضر المحرر في الواقعة مضيفا أن الفتاتين رغبتا في إنهاء المشكلة بعد إرضائهما والصلح من قبل أهالي المتهمين.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
حبس سولافة مجدى 15 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة
قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس سولافة مجدى 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.
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تجديد حبس إسراء عبدالفتاح 15 يومًا على ذمة التحقيقات
قرّرت النيابة العامة تجديد حبس إسراء عبدالفتاح 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معها بتهمة مشاركتها جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
الجنازة بقت 3 .. مقتل شخصين وإصابة 4 فى إطلاق رصاص أثناء تشييع جثمان بأسيوط
لقى شخصان مصرعهما بينما أصيب اربعة اخرون إثر إطلاق ثلاثة أشخاص الرصاص على جنازة سيدة قبل دخولها المسجد لاداء الصلاة عليها لخصومة ثارية بين عائلة حجازى ومدكور بقرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز القوصية فى محافظة أسيوط.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
قتل 3 أشخاص.. إحالة أوراق عامل بنجع حمادي إلى فضيلة المفتي
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بإحالة أوراق عامل إلى فضيلة المفتي، في قضية قتل 3 شباب وإصابة آخر بطلقات نارية في قرية بركة.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
بعد تنازل الضحية.. إخلاء سبيل المتهمين في التحرش الجماعي بـ المنصورة
قرر المستشار إيهاب عطوة رئيس نيابة أول المنصورة، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الاول لنيابات جنوب المنصورة، إخلاء سبيل 7 متهمين في واقعة التحرش بفتاتين بشارع الجمهورية ليلة راس السنة بضمان محل اقامتهم.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
وفاة خفير نظامي من قوة تأمين كنيسة في ببا جنوب بني سويف
لفظ خفير نظامي من قوة مركز شرطة ببا جنوب بني سويف، السبت، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى ببا المركزي، عقب نقله لتلقي العلاج والإسعافات الأولية من كنيسة عزبة مرقص بمركز ببا أثناء تواجده لتأمينها، و شعوره بإعياء شديد.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا